Argentinos Juniors y Belgrano igualaron sin goles y no pudieron subir a la cima de la Zona B

Argentinos Juniors y Belgrano empataron 0 a 0 en La Paternal por la tercera fecha del Torneo Apertura. El Bicho y el Pirata, que tenían la oportunidad de ganando ser punteros de la Zona B, no pudieron abrir del marcador en un duelo lleno de situaciones de gol por ambos lados. Hubo un gol anulado a Argentinos por offside.
Argentinos y Belgrano protagonizaron un entretenido encuentro, en el que solo le faltó el gol para ser redondo. Goles que no estuvieron por atajadas de los arqueros como la de Thiago Cardozo, el 1 del Pirata, al cabezazo de Tomás Molina.
Con este empate, Argentinos y Belgrano quedaron con cinco puntos producto de un triunfo y dos pardas, desperdiciando la posibilidad de alcanzar a los punteros River y Tigre (7) pero quedando cerquita de ellos. En la próxima fecha, el Bicho visitará a Racing y el Pirata recibirá a Banfield.
Unión aplastó por 4 a 0 a Gimnasia de Mendoza de local por la tercera fecha del campeonato. Rafael Profini, Luciano Paredes en contra, Marcelo Estigarribia y Diego Armando Díaz marcaron los tantos del triunfazo del Tatengue, que llegó a cuatro puntos y subió en la tabla. El equipo recién ascendido quedó con tres unidades.
