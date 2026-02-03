Argentinos Juniors y Belgrano igualaron sin goles y no pudieron subir a la cima de la Zona B

Argentinos y Belgrano protagonizaron un entretenido encuentro, en el que solo le faltó el gol para ser redondo. Goles que no estuvieron por atajadas de los arqueros como la de Thiago Cardozo, el 1 del Pirata, al cabezazo de Tomás Molina.

Con este empate, Argentinos y Belgrano quedaron con cinco puntos producto de un triunfo y dos pardas, desperdiciando la posibilidad de alcanzar a los punteros River y Tigre (7) pero quedando cerquita de ellos. En la próxima fecha, el Bicho visitará a Racing y el Pirata recibirá a Banfield.

Embed GIGANTE LO DE CARDOZO: el arquero de Belgrano evitó el gol de Molina para Argentinos en el La Paternal por la fecha 3 de la Zona B del #TorneoApertura.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 3, 2026

Unión goleó a Gimnasia de Mendoza en Santa Fe

Unión aplastó por 4 a 0 a Gimnasia de Mendoza de local por la tercera fecha del campeonato. Rafael Profini, Luciano Paredes en contra, Marcelo Estigarribia y Diego Armando Díaz marcaron los tantos del triunfazo del Tatengue, que llegó a cuatro puntos y subió en la tabla. El equipo recién ascendido quedó con tres unidades.