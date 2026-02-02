Fútbol |

Racing perdió 3 a 1 con Tigre y sumó su tercera derrota en tres fechas de campeonato

Tras las caídas con Gimnasia y Rosario Central, La Academia sufrió la gran efectividad del Matador en Victoria y sigue sin levantar la cabeza en un inicio de torneo para el olvido.

Racing perdió 3 a 1 con Tigre en Victoria y sumó su tercera derrota en tres fechas de campeonato. Tras las caídas con Gimnasia de la Plata y Rosario Central, La Academia sufrió la gran velocidad y efectividad del Matador en Victoria y sigue sin levantar la cabeza en un inicio de torneo para el olvido...

Tigre abrió el marcador a los 48 minutos del primer tiempo con un gol de David Romero. En un contraataque rápido, Romero se sacó de encima a su marca y logró quedar mano a mano con Facundo Cambeses con un control genial hacia adelante y luego amagó al arquero y marcó para el delirio del estadio.

El local se puso en ventaja en el marcador con justicia después de haber llegado más veces al arco rival y generado más peligro en la primera etapa. De hecho, Facundo Cambeses realizó dos grandes atajadas previo al gol: una volada a los 13 minutos para desviar un potente tiro de Jabes Saralegui y un impresionante achique y tapada con el pie estirado a los 40 minutos a Valentín Moreno.

Racing entró con más claridad en el complemento y el arquero Zenobio le ahogó el grito a Maravilla Martínez a los diez minutos con una atajada a puro reflejo tras un tiro cercano del delantero. Costas metió a Zaracho y Duván Vergara para darle frescura al ataque de Racing y funcionó porque de a poco arrinconó a Tigre y consiguió la igualdad: Gabriel Rojas, a los 34 minutos de esta segunda etapa, sacó un remate desde afuera del área y le pasó por abajo a Zenobio.

En los últimos minutos, Racing dominó el balón y fue con mucha gente al ataque pero Tigre aguantó y marcó dos goles de contraataque para llevarse tres puntos de oro. A los 40 minutos, después de un intento de Maravilla Martínez en el área del local, llegó el rechazo, un increíble mal calculo de Santiago Sosa e Ignacio Russo anotó el 2-1 parcial con un tiro que pasó entre las piernas de Facundo Cambeses.

Por último, Gonzalo "Pity" Martínez marcó el 3 a 1 final a los 44 minutos en un debut inmejorable en Tigre: con una gran corrida y picándole el balón a Cambeses liquidó la historia. Triunfazo de Tigre y otro golpazo para Racing, que necesita dejar de caer y levantarse pronto para no empezar a comprometer su futuro en el Torneo Apertura.

