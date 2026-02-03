Fútbol |

Falleció un árbitro del fútbol argentino en un trágico accidente

Falleció un árbitro del fútbol argentino en un trágico accidente en la Ruta 3, en Santa Cruz, luego de un partido en Río Gallegos.

Falleció un árbitro del fútbol argentino luego de volver de dirigir un partido en Río Gallegos cuando su auto volcó en Ruta, se trata de Emanuel Leguizamón quien fue la única víctima fatal y tres heridos en un accidente que tuvo lugar cerca de Caleta Olivia.

El accidente se produjo luego del partido que disputaron Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti durante la jornada de domingo.

En el auto se desplazaban Cristian Rubiano (árbitro principal), Diego Pereyra, Yasu Muñoz (asistentes) y Emanuel Leguizamón (cuarto árbitro) cuando sufrió un fatal impacto al norte de la provincia de Santa Cruz.

Los policías a cargo de la investigación determinaron que era Rubiano quien conducía la camioneta y sufrió una fractura en una pierna y otros traumatismos, mientras que los asistentes Pereyra y Muñoz presentaron heridas en la cabeza y golpes. En tanto, Leguizamón fue reconocido como el fallecido.

“Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la #LPF se llevará a cabo un minuto de silencio. La familia de la Liga le hace llegar el pésame a familiares y amigos", compartió la Liga Profesional en redes sociales.

