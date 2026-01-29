Torneo Apertura: Argentinos Juniors igualó sin goles con Estudiantes de Río Cuarto

Argentinos Juniors dominó el balón y llegó con peligro en varias ocasiones pero sin poder festejar. Por su parte, Estudiantes RC tuvo también llegadas pero sin poder lastimar como su rival: el peso ofensivo es un común inconveniente para los equipos recién ascendidos.

En los últimos minutos, a instancias del VAR, el árbitro sancionó un polémico penal en favor de Argentinos, del cual se hizo cargo Tomás Molina, que intentó asegurar y envió su disparo por encima del travesaño para confirmar la igualdad sin goles en el sur de la provincia de Córdoba.

Con este resultado, Argentinos Juniors sumó cuatro puntos de los seis posibles debido a que venía de ganarle 1 a 0 a Sarmiento de Junín. Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto, que perdió 2 a 0 con Tigre en su debut, tiene una sola unidad. Ahora, el Bicho recibirá el lunes a Belgrano, mientras que el León del Imperio visitará el martes a Banfield.