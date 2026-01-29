Fútbol |

Torneo Apertura: Argentinos Juniors igualó sin goles con Estudiantes de Río Cuarto

El Bicho fue protagonista como siempre este jueves ante el León del Imperio pero no pudo romper el 0 a 0 del marcador. En el final, Tomás Molina erró un penal que pudo cambiar la historia.

Argentinos Juniors empató 0 a 0 con Estudiantes de Río Cuarto de visitante por la segunda fecha del Torneo Apertura. El Bicho fue protagonista como siempre pero no pudo derrotar al León del Imperio, que volvió después de cuarenta años a jugar de local en Primera División. En el final, Tomás Molina erró un penal que pudo cambiar la historia.

Argentinos Juniors dominó el balón y llegó con peligro en varias ocasiones pero sin poder festejar. Por su parte, Estudiantes RC tuvo también llegadas pero sin poder lastimar como su rival: el peso ofensivo es un común inconveniente para los equipos recién ascendidos.

En los últimos minutos, a instancias del VAR, el árbitro sancionó un polémico penal en favor de Argentinos, del cual se hizo cargo Tomás Molina, que intentó asegurar y envió su disparo por encima del travesaño para confirmar la igualdad sin goles en el sur de la provincia de Córdoba.

Con este resultado, Argentinos Juniors sumó cuatro puntos de los seis posibles debido a que venía de ganarle 1 a 0 a Sarmiento de Junín. Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto, que perdió 2 a 0 con Tigre en su debut, tiene una sola unidad. Ahora, el Bicho recibirá el lunes a Belgrano, mientras que el León del Imperio visitará el martes a Banfield.

Navarro Montoya respaldó a Marchesín y sugirió un refuerzo que "conoce lo que es Boca"

