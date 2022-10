Argentinos y Huracán firmaron un empate que no les sirve

Embed

Huracán siguió la tónica del último partido, en el 1-0 como local ante Talleres. Encontró el gol y a partir de ahí creció. En la primera media hora de juego, los dos se midieron más de lo que jugaron, y las áreas casi ni se pisaron; los arqueros fueron espectadores de lujo. Hasta que Franco Cristaldo frotó la lampara: primero habilitó a Cordero, que la tiró afuera; después habilitó a Garré, que se la dio a Soto, y este tiró el buscapié para que el delantero se reivindique y ponga en ventaja al visitante.

Cordero tenía la difícil tarea de reemplazar a Matías Cóccaro, quien no jugó por acumulación de amarillas. Y cumplió. De arranque en el segundo tiempo, un mejorado Huracán volvió a poner al 9 de Inferiores, con un paso por Unión, solo contra Lanzillota, que ganó el duelo a él y en el rebote a Garré. El Globo no metió el knock out cuando pudo y pagó caro.

Un inconexo e incomodó Bicho modificó el libreto y comenzó a jugar largo para Ávalos. El paraguayo se la bajó a Verón, que controló, giró y la puso contra el palo. Y a partir de allí, fue casi un monólogo del equipo de Gabriel Milito, que tuvo dos clarísimas: un remate que entre Chaves y el palo mandaron el córner, y a la salida de ese tiro de esquina, Rodríguez reventó el otro palo.

Sobre el final, Fattori vio la segunda amarilla y se fue a las duchas (se perderá el choque con Estudiantes). Y en media hora, Huracán pasó de conseguir un triunfo increíble para meterse de lleno en la pelea por el torneo a aguantar ese punto que lo deje todavía con chances de meterse en Copa Libertadores (quedó a cinco de Gimnasia). Argentinos podía pasar al Lobo, pero con el empate quedó a dos puntos y por ahora sigue afuera.