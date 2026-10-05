Arranque complicado para el Ecuador de Gallardo: tres jugados, tres perdidos

“Más allá del resultado, es verdad que no hemos podido ganar, pero me voy con buenas sensaciones de acuerdo al potencial que hay en el equipo nacional. Me quedo con la personalidad de estos chicos que hoy hicieron su presentación y con buenas expectativas para el futuro”, expresó Gallardo.

El DT también remarcó cuál pretende que sea la identidad de su equipo: “La idea es siempre la misma, que el equipo tenga protagonismo, como en el partido contra Japón o la segunda parte de hoy. No me conformo con que compitan, sino que compitan para ganar. Esa es una semilla que hay que sembrar y regar. Los jugadores tienen que dar ese salto de calidad y mentalidad”.

Además, el entrenador explicó que hubo ausencias importantes y pidió paciencia para desarrollar su proyecto. “Tenemos tiempo antes de las competencias oficiales para seguir regando esta semilla en el inicio del proceso y cuando empecemos las eliminatorias presentar el mejor equipo posible”, sostuvo. También señaló: “Los esquemas van a ir variando porque son pruebas y después definiremos cuál es ‌el mejor”.

Uno de los principales puntos a corregir es la escasez ofensiva: Ecuador apenas marcó un gol en tres partidos. De todos modos, el segundo tiempo ante Panamá fue su mejor tramo de la gira: generó nueve remates, cinco de ellos al arco, después de una primera mitad en la que no había conseguido disparar entre los tres palos.

De cara a noviembre, el seleccionado podría recuperar a varias figuras que no viajaron por distintas lesiones. Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez aparecen entre los futbolistas que podrían volver a estar disponibles para la próxima fecha internacional.