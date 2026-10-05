Arranque complicado para el Ecuador de Gallardo: tres jugados, tres perdidos

El ciclo del entrenador argentino terminó su primera experiencia internacional con una derrota categórica 0-3 ante Corea y dos empates que luego terminaron en caída por definiciones desde los doce pasos. El conjunto sudamericano mostró una mejoría ante Panamá, pero volvió a quedarse con la manos vacías.
La selección de Ecuador de Marcelo Gallardo terminó su participación en la Copa Kirin con una caída ante Panamá por 7-6 en los penales, después de igualar 1-1 durante los 90 minutos. El resultado dejó al equipo en el último lugar del certamen amistoso disputado en Japón.
El combinado centroamericano se había puesto en ventaja mediante Josué Vergara, quien aprovechó un rebote tras un remate al travesaño. En el complemento, Juan Riquelme Angulo apareció para establecer la igualdad a los 13 minutos, aunque luego falló el disparo decisivo en la tanda.
Después de los diez remates iniciales, la definición llegó igualada tras los errores de Valencia y Griffith. Daivis Murillo convirtió para Panamá y trasladó toda la presión al delantero ecuatoriano, que no pudo acertar su ejecución. Japón, por su parte, se quedó con el torneo tras superar 2-1 a Nueva Zelanda.
Para el técnico argentino, la gira dejó resultados adversos, pero también aspectos positivos. En su debut había perdido 3-0 ante Corea del Sur y luego cayó ante Japón, también por penales, el partido había finalizado 0 a 0. Frente a Panamá consiguió su primer gol al frente del seleccionado, aunque todavía no logró una victoria.
“Más allá del resultado, es verdad que no hemos podido ganar, pero me voy con buenas sensaciones de acuerdo al potencial que hay en el equipo nacional. Me quedo con la personalidad de estos chicos que hoy hicieron su presentación y con buenas expectativas para el futuro”, expresó Gallardo.
El DT también remarcó cuál pretende que sea la identidad de su equipo: “La idea es siempre la misma, que el equipo tenga protagonismo, como en el partido contra Japón o la segunda parte de hoy. No me conformo con que compitan, sino que compitan para ganar. Esa es una semilla que hay que sembrar y regar. Los jugadores tienen que dar ese salto de calidad y mentalidad”.
Además, el entrenador explicó que hubo ausencias importantes y pidió paciencia para desarrollar su proyecto. “Tenemos tiempo antes de las competencias oficiales para seguir regando esta semilla en el inicio del proceso y cuando empecemos las eliminatorias presentar el mejor equipo posible”, sostuvo. También señaló: “Los esquemas van a ir variando porque son pruebas y después definiremos cuál es el mejor”.
Uno de los principales puntos a corregir es la escasez ofensiva: Ecuador apenas marcó un gol en tres partidos. De todos modos, el segundo tiempo ante Panamá fue su mejor tramo de la gira: generó nueve remates, cinco de ellos al arco, después de una primera mitad en la que no había conseguido disparar entre los tres palos.
De cara a noviembre, el seleccionado podría recuperar a varias figuras que no viajaron por distintas lesiones. Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez aparecen entre los futbolistas que podrían volver a estar disponibles para la próxima fecha internacional.
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