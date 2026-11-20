El Fortín recibirá al Pirata este viernes desde las 20 en Liniers, en busca de un lugar entre los ocho mejores del certamen.
Vélez y Belgrano se enfrentarán este viernes desde las 20 en el estadio José Amalfitani, en el encuentro que abrirá los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El Fortín buscará aprovechar la localía para avanzar de ronda, mientras que el Pirata intentará dar el golpe en Liniers y continuar en la defensa del título conseguido en el Apertura.
El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto terminó tercero en la Zona A, con 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y dos derrotas.
El Fortín llega a los playoffs después de perder 2-0 frente a Unión en Santa Fe. Pese a ese resultado, consiguió cerrar la fase regular entre los primeros puestos y tendrá la ventaja de definir esta instancia en condición de local.
Además, Vélez buscará aprovechar su buen rendimiento en el José Amalfitani, donde se mantuvo invicto durante la fase de zonas, con cinco triunfos y tres igualdades.
Belgrano finalizó sexto en la Zona B, con 23 unidades, tras conseguir seis victorias, cinco empates y cinco derrotas.
El conjunto conducido por Ricardo Zielinski atraviesa un cierre irregular: acumula cuatro partidos sin ganar y viene de caer 2-1 ante Gimnasia. Ahora intentará recuperarse en una instancia decisiva y avanzar a los cuartos de final.
El Pirata, además, afrontará el compromiso como vigente campeón del Torneo Apertura, luego de haber vencido a River en la final del primer certamen del año.
Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Leo Cristaldo, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Diego Valdés; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Ramiro Hernandes, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.