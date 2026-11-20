Además, Vélez buscará aprovechar su buen rendimiento en el José Amalfitani, donde se mantuvo invicto durante la fase de zonas, con cinco triunfos y tres igualdades.

Cómo llega Belgrano

Belgrano finalizó sexto en la Zona B, con 23 unidades, tras conseguir seis victorias, cinco empates y cinco derrotas.

El conjunto conducido por Ricardo Zielinski atraviesa un cierre irregular: acumula cuatro partidos sin ganar y viene de caer 2-1 ante Gimnasia. Ahora intentará recuperarse en una instancia decisiva y avanzar a los cuartos de final.

El Pirata, además, afrontará el compromiso como vigente campeón del Torneo Apertura, luego de haber vencido a River en la final del primer certamen del año.

Probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Leo Cristaldo, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Diego Valdés; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Ramiro Hernandes, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.