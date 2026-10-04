Messi se sumó a la Selección Argentina de cara a su despedida contra Benín

Leo, quien había llegado hace dos días al país, ya se encuentra en el predio de la AFA para enfocarse en sus últimos minutos con la Albiceleste en el Monumental.
Lionel Messi se sumó este domingo a la concentración de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza de cara a su despedida del combinado nacional. El astro rosarino, quien había llegado hace dos días al país, ya vive sus últimos momentos en el predio que fue renombrado con su nombre debido a su inmensa historia y legado.
Con un look fachero que incluyó anteojos negros, el capitán dejó Rosario y desembarcó en Buenos Aires para quedar a disposición del entrenador Lionel Scaloni para lo que será su despedida de la Albiceleste, que será este martes, desde las 20, contra Benín en el Monumental.
Tal como estaba previsto, la Pulga no jugó frente a Bolivia en Córdoba (4-0) y tampoco contra Burkina Faso en Núñez (7-0), pero sí lo hará este martes ante Benín, en el último compromiso de esta fecha FIFA, para despedirse del combinado nacional.
Leo usará una camiseta especial en este partido despedida, que tendrá dos franjas verticales grandes de color celeste y una blanca en el medio, con el sol de la bandera nacional en el centro. Además, su nombre y los números estarán en dorado.
Messi se retirará de la Selección Argentina con un legado insuperable, siendo el futbolista con más partidos y más goles de la historia del combinado nacional. Además, Leo ganó un Mundial, dos Copa América y una Finalissima y llevó a varias finales más al seleccionado con un talento solamente comparable a Diego Armado Maradona, la otra máxima leyenda de la celeste y blanca.
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