Messi se sumó a la Selección Argentina de cara a su despedida contra Benín

Messi se retirará de la Selección Argentina con un legado insuperable, siendo el futbolista con más partidos y más goles de la historia del combinado nacional. Además, Leo ganó un Mundial, dos Copa América y una Finalissima y llevó a varias finales más al seleccionado con un talento solamente comparable a Diego Armado Maradona, la otra máxima leyenda de la celeste y blanca.

El posteo de Chiqui Tapia sobre la llegada de Messi al predio