El escenario del equipo brasileño también podría favorecer una posible salida del cordobés, ya que atraviesa una crisis económica y deportiva, se encuentra en zona de descenso y la continuidad de Renato Portaluppi depende de que consiga mantener la categoría. En ese contexto, se esperan varios movimientos en el plantel y Pavón aparece entre los futbolistas que podrían dejar la institución. Su futuro, por lo tanto, dependerá en buena medida de las decisiones que tome el club de Porto Alegre al finalizar la temporada.