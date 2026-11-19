El delantero cordobés termina su contrato con el club brasileño a fin de año y podría quedar con el pase en su poder, una oportunidad que interesa a Diego Milito y Sebastián Saja.
Racing vuelve a tener a Cristian Pavón en el radar y sigue de cerca su situación contractual en Gremio, donde tiene vínculo hasta diciembre. El delantero de 30 años es del gusto del presidente Diego Milito y del director deportivo Sebastián Saja, aunque la dirigencia todavía no tiene previsto avanzar formalmente por refuerzos hasta definir quién será el próximo entrenador de la Academia. Si queda libre a fin de año, el club de Avellaneda podría negociar su llegada sin tener que pagar una transferencia.
El escenario del equipo brasileño también podría favorecer una posible salida del cordobés, ya que atraviesa una crisis económica y deportiva, se encuentra en zona de descenso y la continuidad de Renato Portaluppi depende de que consiga mantener la categoría. En ese contexto, se esperan varios movimientos en el plantel y Pavón aparece entre los futbolistas que podrían dejar la institución. Su futuro, por lo tanto, dependerá en buena medida de las decisiones que tome el club de Porto Alegre al finalizar la temporada.
El interés de Racing por Pavón no es nuevo ya que lo siguieron de cerca durante 2025, pero las condiciones contractuales dificultaban cualquier negociación. Ahora, con el vencimiento de su vínculo cada vez más cerca, el panorama es diferente. Desde su llegada a Gremio, Pavón se desempeñó como extremo, delantero e incluso lateral derecho, aunque actualmente volvió a ocupar posiciones ofensivas tras la incorporación de un marcador de punta.
Gremio desembolsó 3.5 millones dólares en febrero de 2024 para quedarse con el futbolista, que desde entonces disputó 106 partidos oficiales, convirtió seis goles y repartió 16 asistencias. Antes de desembarcar en Brasil, tuvo pasos por Talleres de Córdoba, Colón, Boca, Los Ángeles Galaxy y Atlético Mineiro. Su etapa más destacada fue en el Xeneize, donde sobresalió entre 2016 y 2018 por su velocidad y desequilibrio en los últimos metros.
Además, el atacante integró la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018, donde participó de los cuatro partidos que disputó el equipo nacional, incluido el cruce de octavos de final ante Francia. Mientras Racing define su futuro cuerpo técnico y planifica el próximo mercado de pases, Pavón aparece como una alternativa que la dirigencia mantiene bajo observación, con la posibilidad de incorporarlo sin costo de transferencia si finalmente no renueva con Gremio.
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