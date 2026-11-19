Los futbolistas se reunieron con una parte de la comisión directiva para conocer cuándo cobrarán los haberes adeudados, aunque las partes mantienen un diálogo fluido y descartan medidas de fuerza.
Los referentes del plantel de San Lorenzo mantuvieron una reunión con parte de la comisión directiva para tratar los atrasos salariales que atraviesa el club. El encuentro se realizó después del último entrenamiento antes de que los futbolistas quedaran licenciados hasta el martes, una decisión tomada por el cuerpo técnico de Rubén Darío Insua para darles descanso luego de varios días de trabajo intenso con vistas a la temporada 2027.
Según trascendió, el diálogo entre las partes fue positivo y se desarrolló en buenos términos, en continuidad con una primera reunión que habían mantenido el martes pasado. Sin embargo, la situación genera preocupación entre los jugadores, ya que a los salarios más altos se les adeuda una parte de agosto y la totalidad de septiembre, mientras que los haberes menos elevados correspondientes al noveno mes del año ya fueron cancelados. En cuanto a octubre, el club tiene un plazo de 45 días para pagar antes de entrar en mora, según Agremiados.
Pese a la inquietud del plantel por conocer cuándo se regularizarán los pagos, la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta no estableció una fecha concreta para saldar las deudas, aunque transmitió que resolver esa situación será una de las prioridades de los próximos días. Del otro lado, los futbolistas tampoco tienen intenciones de tomar medidas de fuerza y mantienen el intercambio con los directivos para encontrar una solución.
En paralelo, San Lorenzo también quedó en el centro de la escena por el cruce entre Augusto Batalla y Marcelo Moretti. El arquero había explicado recientemente los motivos de su salida en 2024 y cuestionó la falta de comunicación del entonces presidente electo. "Antes de que el señor gane Moretti las elecciones, me dijo que quería que siga pero, al ganar, durante diez días no se comunicaron conmigo. Recién cuando había aceptado la oferta del Granada me llamó", contó. Además, sostuvo que, si realmente era importante para el club, deberían haberse comunicado antes.
Moretti respondió a través de sus redes sociales y le lanzó una invitación al arquero para que regrese a la institución en medio de su delicada situación. "Si tanto querés a San Lorenzo, vení ahora a dar una mano en este difícil momento que atravesamos por la incapacidad de la actual dirigencia", escribió. Mientras tanto, el Ciclón intenta resolver sus compromisos económicos y comienza un período de descanso para el plantel, en un contexto en el que también se esperan varios recortes de cara al próximo año.
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