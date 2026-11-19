Según trascendió, el diálogo entre las partes fue positivo y se desarrolló en buenos términos, en continuidad con una primera reunión que habían mantenido el martes pasado. Sin embargo, la situación genera preocupación entre los jugadores, ya que a los salarios más altos se les adeuda una parte de agosto y la totalidad de septiembre, mientras que los haberes menos elevados correspondientes al noveno mes del año ya fueron cancelados. En cuanto a octubre, el club tiene un plazo de 45 días para pagar antes de entrar en mora, según Agremiados.