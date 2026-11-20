Rodrigo Riep, agente del colombiano, aseguró que está cómodo en Independiente Medellín y pretende continuar en el fútbol de su país, pese a las versiones que lo vinculaban nuevamente con el Millonario.
Rodrigo Riep, representante de Juan Fernando Quintero, desmintió las versiones que vinculaban al volante colombiano con un posible regreso a River y aseguró que su intención es continuar en Independiente Medellín. “No es verdad que él quiera volver a allí en este momento. Está muy bien en Independiente Medellín y pretende continuar ahí”, afirmó el agente, para despejar las dudas sobre el futuro del futbolista.
Quintero puso fin a su tercer ciclo en el Millonario en julio de este año, cuando rescindió de común acuerdo su contrato luego de la derrota en la final del Torneo Apertura ante Belgrano. En aquella definición ingresó a los 89 minutos y cerró una etapa en la que disputó 40 partidos, convirtió cinco goles y repartió seis asistencias, aunque no consiguió títulos.
Su regreso a Colombia se concretó en agosto, pero hasta el momento apenas pudo disputar seis encuentros con Independiente Medellín. Una lesión muscular en el recto femoral izquierdo lo mantuvo alejado de las convocatorias durante varias semanas, hasta que Luis Amaranto Perea volvió a citarlo para el partido ante Independiente Santa Fe, por el inicio de los cuadrangulares de la liga local.
Pese a su salida, el autor de uno de los goles más recordados de la historia de River sigue atento a la actualidad de sus excompañeros y hace algunas semanas publicó un guiño al club en sus redes sociales. Sin embargo, las declaraciones de Riep dejaron en claro que, al menos por ahora, Quintero no tiene entre sus planes regresar al fútbol argentino.
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