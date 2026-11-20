Juanfer Quintero en Independiente Medellín, su actual club.

Pese a su salida, el autor de uno de los goles más recordados de la historia de River sigue atento a la actualidad de sus excompañeros y hace algunas semanas publicó un guiño al club en sus redes sociales. Sin embargo, las declaraciones de Riep dejaron en claro que, al menos por ahora, Quintero no tiene entre sus planes regresar al fútbol argentino.