Así es el Mundial en Estados Unidos: visas rechazadas, requisas excesivas y deportados

El gobierno que encabeza Donald Trump puso en marcha las políticas migratorias del país que rigen por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), con un enfoque estricto en la seguridad fronteriza que no exceptúa a jugadores, técnicos ni árbitros.
El Mundial 2026 arrancó desde el aeropuerto, con los típicos y habituales filtros miogratorios que caracterizan a Estados Unidos. Al albergar un torneo de este calibre, los controles se acentuaron y no exceptúan a nadie, no importa si se trata de un turista, de un árbitro o un director técnico , para todos es igual, y algunos de ellos ya sufrieron las consecuencias de las requisas excesivas.
A falta de dos días para el inicio oficial de la Copa del Mundo, las vigilancias son más rigurosas y hay una lista de implicados que indignó socialmente y que modifica directamente al funcionamiento de la competencia.
El caso del somalí Omar Abdulkadir Artan es el más reciente y el que más llamó la atención. El nombrado "mejor árbitro africano en 2025", un reconocimiento que le dio la oportunidad de ser elegido para dirigir en este Mundial y estar entre los 52 que viajan. Sin embargo, su sueño se terminó rápido: fue rechazado en el aeropuerto de Miami y deportado de regreso a Estambul, Turquía.
La justificación de las autoridades del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza fue que "hubo problemas en el proceso de verificación de antecedentes" y que por eso su ingreso era inadmisible. Desde la FIFA no emitieron opinión y ofrecieron solución. “La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las resoluciones sobre visados, y las autoridades le han informado de que la situación del referí no cambiará por el momento. Es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién es admitido en su país”, reza el comunicado del ente internacional del fútbol.
Artan, más allá de haber expresado que le arrebataron su sueño, se mostró positivo: “A pesar de las circunstancias, mantengo una actitud positiva y estoy centrado en los próximos retos de mi carrera como árbitro”.
Si bien los controles son excesivos para todos, algunos equipos pasaron por requisas mucho mas rigurosas e insólitas. Por ejemplo, los jugadores representantes de Senegal fueron controlados directamente en la pista de aterrizaje de Carolina del Norte. No solo los obligaron a sacarse los zapatos, sino también a vaciar por completo sus bolsos y darlos vuelta, dobladillo de pantalones y hasta detector de metales por todo el cuerpo, en cada uno de ellos. Estos actos fueron señalados socialmente y denunciaron que se les examinó por demás solo por ser de piel negra.
Algo parecido sucedió con la selección de Uzbekistán, que también atravesó por un protocolo de seguridad una vez que llegaron a Nueva York. Esta vez, hasta incluyeron perros, en un procedimiento que pareció buscar delincuentes o terroristas prófugos.
Otro de los casos más indignantes fue el del conjunto de Irán hace unas semanas. El país de Medio Oriente tenía previsto alojarse en Tucson, Estados Unidos; sin embargo, por motivos de restricciones de visado, políticas migratorias y la incertidumbre que rodea la guerra en Oriente Medio, las autoridades de la federación decidieron el traslado a México. “No hay motivos para negarles la posibilidad de quedarse en México”, anunció Claudia Sheimbaum, presidenta del país, cuando se confirmó el traslado.
"A menos de tres días del inicio de la competición, Estados Unidos vuelve a impedir que los aficionados iraníes asistan a los partidos de la selección nacional", comunicó el país asiático por las complicaciones con los ingresos que contraponen los premisos de la FIFA. El reglamento del ente establece que el 8% de las entradas de cada partido le corresponde a las federaciones de los países participantes, quienes tienen la potestad de distribuirlas o revenderlas entre sus hinchas. Según la denuncia iraní, ese cupo fue retirado sin aviso y sin explicación oficial, dejando a sus seguidores sin posibilidad de estar presentes en los tres encuentros de la fase de grupos.
El problema continúa y cambia los planes en los aeropuertos sin previo aviso. El jugador Aymen Hussein, figura de Irák, vivió un hecho inaudito que ya que fue retenido, sometido a siete horas de interrogatorio en el aeropuerto de Chicago y tratado "como a un terrorista", según el futbolista. ¿La explicación en EEUU? se confundieron de persona.
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