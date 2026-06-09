Así es el Mundial en Estados Unidos: visas rechazadas, requisas excesivas y deportados

Omar árbitro 2

Artan, más allá de haber expresado que le arrebataron su sueño, se mostró positivo: “A pesar de las circunstancias, mantengo una actitud positiva y estoy centrado en los próximos retos de mi carrera como árbitro”.

Las selecciones "seleccionadas"

Si bien los controles son excesivos para todos, algunos equipos pasaron por requisas mucho mas rigurosas e insólitas. Por ejemplo, los jugadores representantes de Senegal fueron controlados directamente en la pista de aterrizaje de Carolina del Norte. No solo los obligaron a sacarse los zapatos, sino también a vaciar por completo sus bolsos y darlos vuelta, dobladillo de pantalones y hasta detector de metales por todo el cuerpo, en cada uno de ellos. Estos actos fueron señalados socialmente y denunciaron que se les examinó por demás solo por ser de piel negra.

Algo parecido sucedió con la selección de Uzbekistán, que también atravesó por un protocolo de seguridad una vez que llegaron a Nueva York. Esta vez, hasta incluyeron perros, en un procedimiento que pareció buscar delincuentes o terroristas prófugos.

Embed The Senegalese delegation gets this treatment on arrival in the USA. Full tarmac searches, shoes off, bags turned inside out like criminals.



This is straight up humiliation and a disgrace. They’d never put white boys through the same.pic.twitter.com/KULjwTsCQI — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 8, 2026

Otro de los casos más indignantes fue el del conjunto de Irán hace unas semanas. El país de Medio Oriente tenía previsto alojarse en Tucson, Estados Unidos; sin embargo, por motivos de restricciones de visado, políticas migratorias y la incertidumbre que rodea la guerra en Oriente Medio, las autoridades de la federación decidieron el traslado a México. “No hay motivos para negarles la posibilidad de quedarse en México”, anunció Claudia Sheimbaum, presidenta del país, cuando se confirmó el traslado.

"A menos de tres días del inicio de la competición, Estados Unidos vuelve a impedir que los aficionados iraníes asistan a los partidos de la selección nacional", comunicó el país asiático por las complicaciones con los ingresos que contraponen los premisos de la FIFA. El reglamento del ente establece que el 8% de las entradas de cada partido le corresponde a las federaciones de los países participantes, quienes tienen la potestad de distribuirlas o revenderlas entre sus hinchas. Según la denuncia iraní, ese cupo fue retirado sin aviso y sin explicación oficial, dejando a sus seguidores sin posibilidad de estar presentes en los tres encuentros de la fase de grupos.

Aymen Hussein

El problema continúa y cambia los planes en los aeropuertos sin previo aviso. El jugador Aymen Hussein, figura de Irák, vivió un hecho inaudito que ya que fue retenido, sometido a siete horas de interrogatorio en el aeropuerto de Chicago y tratado "como a un terrorista", según el futbolista. ¿La explicación en EEUU? se confundieron de persona.