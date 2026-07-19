Así quedó el ranking de campeones del Mundial tras el título de España

La Roja venció a la Scaloneta en el alargue de la final disputada en Nueva Jersey y conquistó la segunda Copa del Mundo de su historia. Brasil continúa como el máximo ganador del certamen.

España derrotó 1-0 a la Selección Argentina en el alargue de la final del Mundial 2026 y se consagró campeón por segunda vez en su historia. El gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario le dio a la Roja una nueva estrella y le permitió igualar la línea de Francia y Uruguay de dos en el ranking histórico de selecciones, mientras que la Albiceleste no pudo defender la corona obtenida en Qatar 2022 y se mantiene con tres consagraciones.