Así quedó el ranking de campeones del Mundial tras el título de España

La Roja venció a la Scaloneta en el alargue de la final disputada en Nueva Jersey y conquistó la segunda Copa del Mundo de su historia. Brasil continúa como el máximo ganador del certamen.
España derrotó 1-0 a la Selección Argentina en el alargue de la final del Mundial 2026 y se consagró campeón por segunda vez en su historia. El gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario le dio a la Roja una nueva estrella y le permitió igualar la línea de Francia y Uruguay de dos en el ranking histórico de selecciones, mientras que la Albiceleste no pudo defender la corona obtenida en Qatar 2022 y se mantiene con tres consagraciones.
Con este nuevo título, España sigue lejos de los primeros puestos de la clasificación histórica, que continúa liderada por Brasil con cinco Copas del Mundo, la última conseguida en Corea-Japón 2002, pero achicó distancia. Detrás aparecen Alemania e Italia, ambos con cuatro conquistas: el seleccionado alemán levantó su última copa en Brasil 2014, mientras que la Azzurra no es campeona desde Alemania 2006. Argentina ocupa el cuarto lugar con tres títulos, mientras que España, Francia y Uruguay suman dos estrellas cada uno e Inglaterra completa la lista con la obtenida como local en 1966.
La primera consagración mundialista de España había llegado en Sudáfrica 2010, cuando derrotó 1-0 a Países Bajos en el alargue gracias al recordado gol de Andrés Iniesta. En esta edición, el equipo dirigido por Luis de la Fuente fue creciendo con el correr del torneo y dejó en el camino a Austria, Portugal, Bélgica y Francia antes de imponerse sobre Argentina en el encuentro decisivo disputado en el MetLife Stadium.
Por el lado de la Selección Argentina, el equipo de Lionel Scaloni buscaba convertirse en el primer bicampeón del mundo desde Brasil, que había ganado las ediciones de 1958 y 1962. Sin embargo, pese a haber alcanzado su segunda final consecutiva y la tercera en las últimas cuatro Copas del Mundo, no pudo sostener el título y quedó como subcampeón tras una campaña en la que eliminó, entre otros, a Inglaterra en semifinales.
Con la consagración española, la UEFA volvió a ampliar la diferencia sobre la Conmebol en cantidad de títulos mundialistas. El ranking de campeones quedó conformado por Brasil (5), Alemania (4), Italia (4), Argentina (3), España (2), Francia (2), Uruguay (2) e Inglaterra (1), una lista que sigue teniendo a las potencias europeas y sudamericanas como las únicas selecciones que lograron levantar la Copa del Mundo.
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