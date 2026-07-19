Lionel Scaloni tras la derrota en la final: "Los jugadores dejaron todo"

El entrenador de la Selección Argentina lamentó la caída ante España, pero destacó la entrega de sus futbolistas y agradeció el apoyo de los hinchas luego del subcampeonato en el Mundial 2026.
Lionel Scaloni dejó un mensaje de autocrítica y orgullo luego de la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. Con la desilusión de haber quedado a las puertas del bicampeonato, el entrenador valoró el esfuerzo realizado por sus jugadores durante el torneo y remarcó que el equipo debe afrontar el resultado con la misma grandeza con la que celebró los éxitos de los últimos años.
"Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas. No por eso no vamos a olvidarnos de todo lo que hicimos para llegar hasta acá", expresó el DT en sus primeras declaraciones tras el encuentro. Luego, agradeció el compromiso del plantel y el respaldo de los hinchas: "Agradecerles a mis jugadores y a la gente. Dimos todo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país".
Lejos de buscar explicaciones externas, Scaloni insistió en que las derrotas también forman parte del deporte y llamó a seguir adelante. "Se pierde, se pierde... y hay que levantarse otra vez", resumió. Además, reivindicó el valor de haber alcanzado una nueva final del mundo y recordó el esfuerzo que implica llegar a esa instancia: "Yo sí que me acuerdo de los segundos porque cuesta un montón llegar hasta acá. Nos hubiera gustado haber ganado. La única palabra que tengo es agradecimiento y tristeza. Cuando dejás todo así, es difícil reprochar algo".
"Tengo un montón de cosas para decir de como hemos llegado hasta acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final", cerro el DT al referirse al estado al que llegó el equipo al Mundial y al compromiso del grupo a lo largo de la Copa del Mundo.
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