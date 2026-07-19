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Lionel Scaloni tras la derrota en la final: "Los jugadores dejaron todo"

El entrenador de la Selección Argentina lamentó la caída ante España, pero destacó la entrega de sus futbolistas y agradeció el apoyo de los hinchas luego del subcampeonato en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni dejó un mensaje de autocrítica y orgullo luego de la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. Con la desilusión de haber quedado a las puertas del bicampeonato, el entrenador valoró el esfuerzo realizado por sus jugadores durante el torneo y remarcó que el equipo debe afrontar el resultado con la misma grandeza con la que celebró los éxitos de los últimos años.

"Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas. No por eso no vamos a olvidarnos de todo lo que hicimos para llegar hasta acá", expresó el DT en sus primeras declaraciones tras el encuentro. Luego, agradeció el compromiso del plantel y el respaldo de los hinchas: "Agradecerles a mis jugadores y a la gente. Dimos todo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país".

Lejos de buscar explicaciones externas, Scaloni insistió en que las derrotas también forman parte del deporte y llamó a seguir adelante. "Se pierde, se pierde... y hay que levantarse otra vez", resumió. Además, reivindicó el valor de haber alcanzado una nueva final del mundo y recordó el esfuerzo que implica llegar a esa instancia: "Yo sí que me acuerdo de los segundos porque cuesta un montón llegar hasta acá. Nos hubiera gustado haber ganado. La única palabra que tengo es agradecimiento y tristeza. Cuando dejás todo así, es difícil reprochar algo".

La palabra de Scaloni tras la derrota en la final del Mundial

"Tengo un montón de cosas para decir de como hemos llegado hasta acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final", cerro el DT al referirse al estado al que llegó el equipo al Mundial y al compromiso del grupo a lo largo de la Copa del Mundo.

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