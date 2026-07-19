Lionel Scaloni tras la derrota en la final: "Los jugadores dejaron todo"

"Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas. No por eso no vamos a olvidarnos de todo lo que hicimos para llegar hasta acá", expresó el DT en sus primeras declaraciones tras el encuentro. Luego, agradeció el compromiso del plantel y el respaldo de los hinchas: "Agradecerles a mis jugadores y a la gente. Dimos todo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país".