Así se juega la sexta fecha del Torneo Clausura: el cronograma completo

La jornada comenzará este viernes y se extenderá hasta el lunes. El fin de semana tendrá como platos fuertes el clásico Racing-Boca y la visita de Vélez a River.
La sexta jornada del Torneo Clausura comenzará este viernes con el duelo entre Aldosivi y Unión de Santa Fe en Mar del Plata.
Hoy mismo también se enfrentarán Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo, mientras que durante el fin de semana se disputará la mayor parte de los partidos de una fecha que tendrá su cierre el lunes.
Desde las 14:30, el “Tiburón” y el “Tatengue” serán los encargados de poner en marcha una nueva jornada del fútbol argentino. Más tarde, a partir de las 20:00, el “Ciclón” visitará Córdoba con la intención de mantener su buen momento y seguir por el camino de la victoria.
El sábado, uno de los partidos más atractivos será el que protagonizarán Independiente de Avellaneda e Independiente Rivadavia, desde las 18:30 en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.
El domingo será el turno de tres de los equipos grandes del fútbol argentino. A las 21:30, Boca visitará a Racing en el Cilindro, en un cruce interzonal en el que ambos buscarán volver a ganar. Los dos equipos apenas consiguieron una victoria en las primeras cinco fechas y necesitan sumar de a tres.
Antes, desde las 19:15, River recibirá a Vélez en el Monumental. El equipo de Núñez buscará conseguir otro triunfo que le permita confirmar la recuperación iniciada con la victoria frente a Argentinos Juniors y dejar atrás la racha negativa que arrastra en el campeonato.
Viernes 21 de agosto
Sábado 22 agosto
Domingo 23 agosto
Lunes 24 agosto
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