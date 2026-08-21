Así se juega la sexta fecha del Torneo Clausura: el cronograma completo

El domingo será el turno de tres de los equipos grandes del fútbol argentino. A las 21:30, Boca visitará a Racing en el Cilindro, en un cruce interzonal en el que ambos buscarán volver a ganar. Los dos equipos apenas consiguieron una victoria en las primeras cinco fechas y necesitan sumar de a tres.

Antes, desde las 19:15, River recibirá a Vélez en el Monumental. El equipo de Núñez buscará conseguir otro triunfo que le permita confirmar la recuperación iniciada con la victoria frente a Argentinos Juniors y dejar atrás la racha negativa que arrastra en el campeonato.

Viernes 21 de agosto

Aldosivi - Unión (SF) - 14:30 - Árbitro: Bruno Amiconi - VAR: Nahuel Viñas

Estudiantes (RC) - San Lorenzo - 20:00 - Árbitro: Nazareno Arasa - VAR: Lucas Caballero

Sábado 22 agosto

Gimnasia y Esgrima (LP) - Gimnasia y Esgrima (M) - 16:00 - Árbitro: Leandro Rey Hilfer - VAR: Diego Ceballos

Atlético Tucumán - Instituto (C) - 16:00 - Árbitro: Andrés Merlos - VAR: Andrés Gariano

Independiente - Independiente Rivadavia (M) - 18:30 - Árbitro: Yael Falcón Pérez - VAR: Salomé Di Iorio

Newell’s - Banfield - 21:00 - Árbitro: Felipe Viola - VAR: Laura Fortunato

Huracán - Riestra - 21:00 - Árbitro: Facundo Tello - VAR: Pablo Dóvalo

Domingo 23 agosto

Sarmiento - Estudiantes (LP) - 14:45 - Árbitro: Nicolás Lamolina - VAR: Jorge Baliño

Barracas Central - Platense - 14:45 - Árbitro: Hernán Mastrángelo - VAR: Sebastián Habib

Belgrano (C) - Defensa y Justicia - 17:00 - Árbitro: Fernando Espinoza - VAR: Héctor Paletta

River - Vélez - 19:15 - Árbitro: Darío Herrera - VAR: Germán Delfino

Racing - Boca - 21:30 - Árbitro: Nicolás Ramírez - VAR: Fernando Echenique

Lunes 24 agosto