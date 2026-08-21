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Así se juega la sexta fecha del Torneo Clausura: el cronograma completo

La jornada comenzará este viernes y se extenderá hasta el lunes. El fin de semana tendrá como platos fuertes el clásico Racing-Boca y la visita de Vélez a River.

La sexta jornada del Torneo Clausura comenzará este viernes con el duelo entre Aldosivi y Unión de Santa Fe en Mar del Plata.

Hoy mismo también se enfrentarán Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo, mientras que durante el fin de semana se disputará la mayor parte de los partidos de una fecha que tendrá su cierre el lunes.

Desde las 14:30, el “Tiburón” y el “Tatengue” serán los encargados de poner en marcha una nueva jornada del fútbol argentino. Más tarde, a partir de las 20:00, el “Ciclón” visitará Córdoba con la intención de mantener su buen momento y seguir por el camino de la victoria.

El sábado, uno de los partidos más atractivos será el que protagonizarán Independiente de Avellaneda e Independiente Rivadavia, desde las 18:30 en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

El domingo será el turno de tres de los equipos grandes del fútbol argentino. A las 21:30, Boca visitará a Racing en el Cilindro, en un cruce interzonal en el que ambos buscarán volver a ganar. Los dos equipos apenas consiguieron una victoria en las primeras cinco fechas y necesitan sumar de a tres.

Antes, desde las 19:15, River recibirá a Vélez en el Monumental. El equipo de Núñez buscará conseguir otro triunfo que le permita confirmar la recuperación iniciada con la victoria frente a Argentinos Juniors y dejar atrás la racha negativa que arrastra en el campeonato.

ADEMÁS: Rosario Central perdió con Corinthians en Brasil y quedó afuera de la Libertadores

Viernes 21 de agosto

  • Aldosivi - Unión (SF) - 14:30 - Árbitro: Bruno Amiconi - VAR: Nahuel Viñas
  • Estudiantes (RC) - San Lorenzo - 20:00 - Árbitro: Nazareno Arasa - VAR: Lucas Caballero

Sábado 22 agosto

  • Gimnasia y Esgrima (LP) - Gimnasia y Esgrima (M) - 16:00 - Árbitro: Leandro Rey Hilfer - VAR: Diego Ceballos
  • Atlético Tucumán - Instituto (C) - 16:00 - Árbitro: Andrés Merlos - VAR: Andrés Gariano
  • Independiente - Independiente Rivadavia (M) - 18:30 - Árbitro: Yael Falcón Pérez - VAR: Salomé Di Iorio
  • Newell’s - Banfield - 21:00 - Árbitro: Felipe Viola - VAR: Laura Fortunato
  • Huracán - Riestra - 21:00 - Árbitro: Facundo Tello - VAR: Pablo Dóvalo

Domingo 23 agosto

  • Sarmiento - Estudiantes (LP) - 14:45 - Árbitro: Nicolás Lamolina - VAR: Jorge Baliño
  • Barracas Central - Platense - 14:45 - Árbitro: Hernán Mastrángelo - VAR: Sebastián Habib
  • Belgrano (C) - Defensa y Justicia - 17:00 - Árbitro: Fernando Espinoza - VAR: Héctor Paletta
  • River - Vélez - 19:15 - Árbitro: Darío Herrera - VAR: Germán Delfino
  • Racing - Boca - 21:30 - Árbitro: Nicolás Ramírez - VAR: Fernando Echenique

Lunes 24 agosto

  • Tigre - Central Córdoba (SdE) - 19:00 - Árbitro: Pablo Echavarría - VAR: Maximiliano Macheroni
  • Lanús - Argentinos Juniors - 21:15 - Árbitro: Sebastián Zunino - VAR: Yamil Possy
  • Talleres - Rosario Central - 21:15 - Árbitro: Sebastián Martínez - VAR: Adrián Franklin

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