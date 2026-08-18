Al cierre de la quinta fecha, Vélez quedó como el único invicto del Torneo Clausura

Se viene uno de los compromiso con mayor exigencia: visitará a River en el Monumental por la sexta fecha del Clausura. Allí intentará volver a sumar de a tres y conservar su condición de invicto.

La agenda continuará lejos de casa, ya que en la séptima jornada deberá visitar a Riestra en el Bajo Flores. Después llegará otro duelo importante: se medirá con Boca por la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes.