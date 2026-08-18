Al cierre de la quinta fecha, Vélez quedó como el único invicto del Torneo Clausura

La caída del equipo de Argentinos Juniors frente a River modificó el registro perfecto de los que aún no conocían la derrota y el conjunto de Liniers quedó como el único en sostener su marcha sin tropiezos después de cinco fechas.
La derrota 2-0 ante River puso fin al arranque ideal de Argentinos Juniors, que había ganado sus cuatro compromisos iniciales. Si bien el Bicho sigue primero en la Zona B con 12 puntos pese a haber perdido por primera vez, un equipo mejor desplazó su lugar.
Vélez suma 11 unidades en la Zona A, producto de tres victorias y dos igualdades, y marcha segundo. Venció a Instituto, Talleres e Independiente, mientras que repartió puntos con Boca y Defensa y Justicia. No tiene puntaje perfecto e incluso tiene una unidad menos que los de La Paternal, pero no conocer la derrota lo posiciona un escalón más arriba.
El empate 1-1 ante el Halcón este lunes le impidió alcanzar la cima de su grupo. La igualdad en Liniers dejó al equipo de Guillermo Barros Schelotto como escolta de Instituto, que lidera la zona.
El buen momento también se refleja en la tabla anual. El Fortín aparece tercero, a dos puntos de la cima, que está en manos de Independiente Rivadavia por diferencia de gol, seguido de Argentinos, y por ahora se clasifica a la Copa Libertadores 2027.
Se viene uno de los compromiso con mayor exigencia: visitará a River en el Monumental por la sexta fecha del Clausura. Allí intentará volver a sumar de a tres y conservar su condición de invicto.
La agenda continuará lejos de casa, ya que en la séptima jornada deberá visitar a Riestra en el Bajo Flores. Después llegará otro duelo importante: se medirá con Boca por la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes.
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