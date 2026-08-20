Dolor de cabeza para Arruabarrena: dudas y ¿bajas? en Boca para el clásico con Racing

Además, el entrenador fue tajante después de la clasificación y ratificó que el mediocampista tampoco llegará al duelo ante Racing, al igual que Leandro Lozano y Pellegrino: “Leandro no llega para Racing, así como Lozano ni Marco (Pellegrino)”.

Leandro Paredes salió reemplazado en el segundo tiempo vs. Platense.

El lateral, refuerzo de este mercado, arrastra una molestia en el posterior de la pierna, mientras que el defensor sufrió un pinchazo en esa zona durante el encuentro ante Platense. Su lesión muscular lo mantendrá alejado de las canchas durante varios partidos.

De esta manera, Boca afrontará el clásico con tres bajas confirmadas y dos jugadores entre algodones. La respuesta física de ambos durante los próximos días será clave para saber cuánto deberá retocar el equipo después de disputar dos partidos en apenas tres días. El Vasco tiene una misión complicada, porque se trata de jugadores de peso en el plantel.