Atenta Selección: Carlos Lampe reveló por dónde puede lastimar Argentina a Argelia

El arquero de Bolivia enfrentó al seleccionado africano en un amistoso y detalló cuáles son los puntos débiles que podría aprovechar la Albiceleste en su debut mundialista.
A pocos días del estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026, continúan los análisis sobre Argelia, el primer rival del equipo de Lionel Scaloni en el Grupo J, y en ese marco, aportó información valiosa: Carlos Lampe, histórico arquero de Bolivia, que enfrentó recientemente al conjunto africano en un amistoso preparatorio.
El experimentado guardameta, con pasado en Boca y Vélez, compartió sus sensaciones tras el encuentro y aseguró que el seleccionado dirigido por Vladímir Petkovic presenta algunas falencias que podrían ser aprovechadas por la Albiceleste.
"Argelia es un rival que no sentí que presione bien. Todo el primer tiempo salimos limpio. Teníamos el jugador libre por derecha", explicó Lampe en diálogo con TyC Sports, al referirse a las dificultades que observó en la presión alta del conjunto africano.
Según el arquero boliviano, aseguro que: "El lado más débil de ellos es cuando les progresás por izquierda. Por ahí podíamos meter un cambio de frente o que el central resetee el juego, atacar por el lado de Mahrez".
Lampe también señaló que los defensores argelinos suelen dejar espacios cuando son exigidos con pases profundos y rupturas desde segunda línea.
"Yo creo que a la hora de defender estaban muy parados, yo les pude filtrar dos pelotas. Rompiendo al espacio y llegando de atrás puede estar el partido", sostuvo.
De todas maneras, el arquero remarcó que Argelia cuenta con una herramienta que puede resultar peligrosa para cualquier rival: el contragolpe. En especial, destacó la velocidad de Mohamed Amoura y la capacidad del equipo para explotar los espacios cuando recupera la pelota.
"Hay que cuidarse en la contra porque en el segundo tiempo lo padecimos. Es una selección que apuesta mucho al contragolpe. El extremo izquierdo es picante y está muy atento a esas situaciones", advirtió.
Además, consideró que Argentina deberá mantener el equilibrio para evitar quedar expuesta en las transiciones defensivas.
"Argentina tiene que estar atenta a quedar ordenada y cortar la jugada de ellos. Para mi gusto, van a estar muy cerrados atrás esperando un contragolpe", agregó.
Por último, Lampe evitó confiarse pese al favoritismo de la Scaloneta y recordó que ningún rival mundialista puede ser subestimado.
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