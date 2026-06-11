Atenta Selección: Carlos Lampe reveló por dónde puede lastimar Argentina a Argelia

Lampe también señaló que los defensores argelinos suelen dejar espacios cuando son exigidos con pases profundos y rupturas desde segunda línea.

"Yo creo que a la hora de defender estaban muy parados, yo les pude filtrar dos pelotas. Rompiendo al espacio y llegando de atrás puede estar el partido", sostuvo.

argelia bolivia Bolivia y Argelia se enfrentaron en un amistoso preparatorio rumbo al Mundial 2026, un partido que le permitió a Carlos Lampe analizar de cerca las fortalezas y debilidades del seleccionado africano.

De todas maneras, el arquero remarcó que Argelia cuenta con una herramienta que puede resultar peligrosa para cualquier rival: el contragolpe. En especial, destacó la velocidad de Mohamed Amoura y la capacidad del equipo para explotar los espacios cuando recupera la pelota.

"Hay que cuidarse en la contra porque en el segundo tiempo lo padecimos. Es una selección que apuesta mucho al contragolpe. El extremo izquierdo es picante y está muy atento a esas situaciones", advirtió.

Además, consideró que Argentina deberá mantener el equilibrio para evitar quedar expuesta en las transiciones defensivas.

"Argentina tiene que estar atenta a quedar ordenada y cortar la jugada de ellos. Para mi gusto, van a estar muy cerrados atrás esperando un contragolpe", agregó.

Por último, Lampe evitó confiarse pese al favoritismo de la Scaloneta y recordó que ningún rival mundialista puede ser subestimado.