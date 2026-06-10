A puertas cerradas y sin TV, Argelia goleó a Bolivia a días del debut con Argentina

El primer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026 cerró su preparación con un contundente 4 a 0 a los bolivianos.
Atención Argentina: Argelia, el primer rival en el Mundial 2026, mostró credenciales al golear 4 a 0 a Bolivia en un amistoso disputado a puertas cerradas y sin transmisión oficial. El encuentro se jugó en Kansas bajo un estricto hermetismo, aunque trascendieron detalles de una actuación dominante del conjunto dirigido por Vladimir Petkovic.
La selección argelina fue ampliamente superior durante los 90 minutos y prácticamente no le dio opciones a Bolivia. La apertura del marcador llegó sobre el cierre del primer tiempo a través del defensor Aissa Mandi, que aprovechó una desatención en una pelota parada para establecer el 1-0. A partir de allí, el desarrollo se inclinó definitivamente en favor de los Zorros del Desierto, que controlaron la posesión y dominaron cada sector del campo.
La diferencia se amplió rápidamente en el complemento. Amine Gouiri convirtió dos goles en apenas tres minutos y dejó sin reacción al conjunto boliviano, que nunca encontró respuestas para contener los ataques rivales. El delantero fue una de las figuras del encuentro y confirmó el buen momento ofensivo de una selección que llega en crecimiento a la máxima cita del fútbol mundial.
El cuarto tanto fue obra de Anis Hadj Moussa, quien selló la goleada tras ganar en velocidad y definir con tranquilidad ante el arquero. Con este triunfo, Argelia completó una preparación positiva y llegará con confianza al partido frente a Argentina, el próximo martes a las 22. Para el equipo de Lionel Scaloni, el amistoso dejó una advertencia: el rival que tendrá enfrente en el estreno mundialista atraviesa uno de sus mejores momentos y mostró una contundencia que invita a no subestimarlo.
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