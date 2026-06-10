A puertas cerradas y sin TV, Argelia goleó a Bolivia a días del debut con Argentina

El cuarto tanto fue obra de Anis Hadj Moussa, quien selló la goleada tras ganar en velocidad y definir con tranquilidad ante el arquero. Con este triunfo, Argelia completó una preparación positiva y llegará con confianza al partido frente a Argentina, el próximo martes a las 22. Para el equipo de Lionel Scaloni, el amistoso dejó una advertencia: el rival que tendrá enfrente en el estreno mundialista atraviesa uno de sus mejores momentos y mostró una contundencia que invita a no subestimarlo.