La Selección de Brasil tendrá una profunda renovación de jugadores tras el Mundial

Carletto no citó a ninguno de los arqueros del Mundial: Alisson, Ederson y Weverton. El entrenador italiano anotó a tres guardametas del Brasilerao: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) y Otávio (Cruzeiro). Además, otros nombres pesados que estuvieron en la Copa del Mundo y no fueron tenidos en cuenta son Casemiro (que ahora juega con Lionel Messi en el Inter Miami), Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Danilo, Alex Sandro y Fabinho, entre otros que no aparecieron en la nueva lista de Brasil para la Fecha FIFA.