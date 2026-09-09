La Selección de Brasil tendrá una profunda renovación de jugadores tras el Mundial

Carlo Ancelotti sacó su primera lista de la Canarinha después de la máxima cita con ausencias de peso y caras nuevas, revelando que habrá un gran cambio de plantel.
Brasil tendrá una profunda renovación de plantel después de la temprana eliminación en octavos de final del Mundial 2026. Carlo Ancelotti presentó su primera lista oficial con varias ausencias de peso y nuevas caras en el inicio de un nuevo proceso que tendrá como principales competencias la Copa América 2028 y Copa del Mundo 2030.
Carletto no citó a ninguno de los arqueros del Mundial: Alisson, Ederson y Weverton. El entrenador italiano anotó a tres guardametas del Brasilerao: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) y Otávio (Cruzeiro). Además, otros nombres pesados que estuvieron en la Copa del Mundo y no fueron tenidos en cuenta son Casemiro (que ahora juega con Lionel Messi en el Inter Miami), Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Danilo, Alex Sandro y Fabinho, entre otros que no aparecieron en la nueva lista de Brasil para la Fecha FIFA.
Un caso aparte es el de Neymar. La figura del Santos había hecho una puesta a punto especial para llegar al Mundial, aunque se volvió a lesionar en la previa de la gran cita y tuvo poca participación, aunque hizo un gol de penal en la derrota ante Noruega. Tras perder contra el equipo de Haaland en octavos de final, Ney se retiró a nivel selecciones.
De todas maneras, Ancelotti sigue confiando en figuras que brillan en Europa: Marquinhos, como uno de los más experimentados, Vinicius, Raphinha, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães y Joao Pedro. Y, a la vez, hay siete jugadores que aún no tuvieron su debut en la Mayor.
“Esta es una lista equilibrada, con jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo. Va a ser importante para la próxima generación. Tenemos que priorizar a los jóvenes que tendrán la edad para disputar la próxima Copa del Mundo o la próxima Copa América”, explicó Ancelotti.
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