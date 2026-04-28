PSG venció 5 a 4 a Bayern Múnich en una semifinal histórica de Champions League

Upamecano, a los 19 minutos, apareció solo por arriba y definió de cabeza para poner al Bayern en partido, cuando parecía que el resultado ya estaba sentenciado. Y, a los 24', Luis Díaz encontró un nuevo descuento y puso el 4-5 con un golazo: la bajó de taco en el área, amagó a Marquinhos y definió contra un palo.

A partir de ahí, el Bayern buscó el empate pero no logró volver a romper una defensa del PSG que se plantó y aguantó la victoria por la mínima. La serie se definirá el próximo miércoles desde las 16 en el Allianz Arena, donde el Bayern Múnich buscará revertir el resultado ante su público.

El resumen de PSG 5-4 Bayern Múnich