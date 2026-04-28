PSG venció 5 a 4 a Bayern Múnich en una semifinal histórica de Champions League

El conjunto parisino se impuso en un duelo electrizante en Francia y sacó una mínima ventaja antes de la revancha en Alemania.
PSG venció 5 a 4 a Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes, por la ida de una de las semifinales de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Luis Enrique logró imponerse en un partidazo histórico y viajará a Alemania con una ventaja mínima para definir el próximo miércoles la serie en el Allianz Arena.
El encuentro tuvo un desarrollo vertiginoso desde el inicio. Harry Kane adelantó a la visita de penal, a los 16 minutos, pero PSG reaccionó rápido y a los 23' llegó al empate por medio de Khvicha Kvaratskhelia que le ganó la espalda a Stanisi, entró al área por la izquierda y definió abriendo el pie contra un palo. Joao Neves dio vuelta el encuentro, a los 32' conectando de cabeza un tiro de esquina que dejó sin chances a Neuer.
Al primer tiempo le quedarían dos goles más: a los 40' Olise penetró la defensa por el medio, se metió al área y le rompió el arco Safonov para el 2-2 del Bayern, pero en el tiempo de descuento, Dembélé marcó el 3-2 para el equipo parisino, de penal por una mano de Alphonso Davies.
En el complemento, PSG amplió la diferencia, con un nuevo tanto de Kvaratskhelia a los diez minutos rematando por el segundo palo un centro de Hakimi y, dos minutos después, Dembélé puso el 5-2 en un contragolpe. Sí, una abultada diferencia de tres pero que, con una gran reacción alemana, se achicó...
Upamecano, a los 19 minutos, apareció solo por arriba y definió de cabeza para poner al Bayern en partido, cuando parecía que el resultado ya estaba sentenciado. Y, a los 24', Luis Díaz encontró un nuevo descuento y puso el 4-5 con un golazo: la bajó de taco en el área, amagó a Marquinhos y definió contra un palo.
A partir de ahí, el Bayern buscó el empate pero no logró volver a romper una defensa del PSG que se plantó y aguantó la victoria por la mínima. La serie se definirá el próximo miércoles desde las 16 en el Allianz Arena, donde el Bayern Múnich buscará revertir el resultado ante su público.
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