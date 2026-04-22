No alcanzó el doblete de Nico González: Atlético de Madrid cayó 3 a 2 con Elche

Tras perder la final de la Copa del Rey, el equipo de Diego Simeone sufrió otro golpe en condición de visitante por la Liga pese a los dos tantos del extremo argentino. Además, Thiago Almada fue expulsado.
Atlético de Madrid sufrió una nueva derrota en La Liga al caer 3 a 2 frente a Elche de visitante, pocos días después de perder la final de la Copa del Rey. El equipo de Diego Simeone tuvo como figura a Nico González, autor de dos golazos, pero la expulsión de Thiago Almada en el primer tiempo condicionó el desarrollo del partido.
El conjunto madrileño había comenzado mejor y se puso en ventaja con una gran acción individual de Nico González, que armó una pared en la puerta del área con Rodrigo Mendoza y definió fuerte de zurda. Sin embargo, la reacción de Elche fue inmediata con el empate de David Affengruber. El punto de quiebre llegó cerca de la media hora, cuando Almada perdió una pelota en salida, cometió falta dentro del área y vio la roja directa, sumado a que André Silva anotó el 2-1 desde los doce pasos.
A pesar de la inferioridad numérica, el Colchonero logró igualar a los 33', nuevamente gracias a otra jugada destacada de Nico González, que aceleró contra la línea final, con sombrero incluido al arquero y definición de cabeza. En primera instancia el tanto fue anulado, pero tras la revisión del VAR terminó siendo convalidado.
En el complemento, el desgaste por jugar con un hombre menos durante gran parte del encuentro se hizo evidente. Elche aprovechó los espacios y volvió a golpear con André Silva, quien marcó el tanto definitivo para el 3-2 final. Con este resultado, el conjunto local salió de la zona de descenso, mientras que el Atlético de Madrid quedó en el cuarto puesto con 57 puntos, ocho por encima de Betis, su principal perseguidor en la carrera por entrar a la Champions.
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