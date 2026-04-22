No alcanzó el doblete de Nico González: Atlético de Madrid cayó 3 a 2 con Elche

El conjunto madrileño había comenzado mejor y se puso en ventaja con una gran acción individual de Nico González, que armó una pared en la puerta del área con Rodrigo Mendoza y definió fuerte de zurda. Sin embargo, la reacción de Elche fue inmediata con el empate de David Affengruber. El punto de quiebre llegó cerca de la media hora, cuando Almada perdió una pelota en salida, cometió falta dentro del área y vio la roja directa, sumado a que André Silva anotó el 2-1 desde los doce pasos.