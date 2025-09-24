Atlético Madrid venció 3 a 2 a Rayo Vallecano con un hat-trick de Julián Álvarez

El delantero de la Selección Argentina abrió el marcador con una gran volea, los Franjirrojos lo dieron vuelta gracias a Pep Chavarría y Álvaro García, pero el ex-River sentenció su hat-trick sobre el final para la remontada. Nahuel Molina también fue titular e ingresaron Nicolás González y Giuliano Simeone, que asistió en el tercero.

Con esta excelsa actuación, Julián volvió a recuperar la sonrisa en el Atleti tras su frustración en el empate 1 a 1 con Mallorca, donde erró un penal, fue reemplazado y se quejó diciendo "siempre a mí" en soledad en el banco de suplentes tras varias encuentros en donde Simeone decidió sacarlo del campo de juego.

De esta manera, Atlético Madrid ganó su segundo partido en el torneo local, llegando así a las nueve unidades. Aún lejos del Real Madrid, que lidera con 18 puntos (puntaje perfecto), pero se trata de una victoria que trae aire luego de un fin de semana turbulento que dejó preocupada a la parcialidad rojiblanca de la capital española.

Con este triunfo, el Colchonero llega algo mejor parado al derby con el Real Madrid de Franco Mastantuono, quien también arribará con la confianza a pleno tras marcar su primer gol en el club. El encuentro se disputará este sábado, desde las 11.15 de nuestro país, en la casa del equipo dirigido por el Cholo Simeone.