Atlético Tucumán le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y profundizó su mal momento

El Decano venció 1 a 0 al León del Imperio de visitante, se metió en zona de clasificación y hundió a su rival en su lucha por la permanencia en las dos tablas.
Atlético Tucumán venció 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba, se metió en puestos de clasificación de la Zona B del Torneo Clausura y profundizó el mal momento de su rival en las dos tablas. Clever Ferreira marcó el gol del triunfo a los 82 minutos para que el equipo de Julio César Falcioni se lleve tres puntos de oro de visitante.
El Decano no brilló como en la aplastante goleada 4 a 0 a Independiente en Copa Argentina que será recordada por siempre en la institución. El equipo no encontró fluidez en su juego y apenas tuvo tres al arco en 90 minutos en un partido de por sí muy chato en Córdoba.
Sin embargo, el equipo de Falcioni volvió a dar cátedra de solidez defensiva: no recibió goles por cuarta vez en cinco fechas del campeonato local. El experimentado entrenador decidió construir el equipo desde el fondo y está logrando un equipo que es fuerte defensivamente.
Gracias a esa solidez mantuvo el 0-0 durante un largo tiempo y pudo encontrar el triunfo cerca del final desde una pelota parada. Clever Ferreira disparó de primera dentro del área después de un córner ejecutado por Lautaro Godoy, puso el balón contra un palo y dejó sin posibilidades a Lucas Bruera cuando el reloj marcaba los 82 minutos.
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