El técnico de Egipto terminó internado tras desmayarse en una pelea de sus esposas

Hossam Hassan, quien fue eliminado con su equipo por la Scaloneta en el Mundial y después aseguró que estaba arreglado el encuentro, protagonizó un escándalo en el bar de un hotel.

Hossam Hassan, entrenador de la Selección de Egipto, fue internado después de desmayarse en medio de una pelea entre sus dos esposas en el bar de un hotel. El entrenador del país africano, que perdió y fue eliminado con su equipo por la Scaloneta en los octavos de final del Mundial 2026, tuvo un pico de estrés y perdió el conocimiento.