El técnico de Egipto terminó internado tras desmayarse en una pelea de sus esposas

Hossam Hassan, quien fue eliminado con su equipo por la Scaloneta en el Mundial y después aseguró que estaba arreglado el encuentro, protagonizó un escándalo en el bar de un hotel.
Hossam Hassan, entrenador de la Selección de Egipto, fue internado después de desmayarse en medio de una pelea entre sus dos esposas en el bar de un hotel. El entrenador del país africano, que perdió y fue eliminado con su equipo por la Scaloneta en los octavos de final del Mundial 2026, tuvo un pico de estrés y perdió el conocimiento.
En medio de una cena en el lujoso hotel de la Costa Norte de Egipto, hubo una violenta discusión verbal y física entre sus dos esposas Howaida Al-Gharabawi y Dina Mustafa que habría incluido golpes directos y lanzamientos de objetos en una escandaloso momento del que habla todo el país africano y llegó a los medios de otros países.
En medio de la tensión, Hassan se desmayó, aparentemente afectado por los nervios, y debió ser llevado de urgencia a una clínica de la zona. Hasta el momento, no trascendió qué originó la disputa entre las mujeres ni tampoco el estado de salud del entrenador.
El conflicto continuó después del hotel: familiares y allegados culparon a la otra parte del desmayo del entrenador. Cabe recordar que el protagonista es uno de los grandes ídolos del fútbol egipcio, con una extensa trayectoria como delantero de la selección nacional y varios récords antes de pasar al banco de suplentes.
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