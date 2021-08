Atlético Tucumán sorprendió y venció 2-0 a Independiente

El partido comenzó bastante cortado y ambos equipos tuvieron dificultades para avanzar con velocidad e inquietar al rival en su área. El Rojo fue el que intentó ser protagonista y si bien logró la tenencia del balón se le complicó crear jugadas que impliquen peligro.A los 25 minutos, Independiente generó una aproximación clara: Alan Velasco encaró y su buen remate fue tapado con seguridad por el arquero Cristian Lucchetti. El visitante mostró un mejor juego e intentó en todo momento pasar al campo rival para abrir el marcador.Atlético, por su parte, no tuvo prácticamente chances claras en esos 45 minutos y apostó a las jugadas de pelota parada, en donde tampoco tuvo éxito. La poca fluidez le jugó en contra al local y solo a través de pelotazos intentó ponerse en ventaja.Si bien fue el equipo de Avellaneda el que dominó en la mayor parte de la etapa inicial, su falta de precisión y contundencia hizo que el empate sin goles se mantenga.En el arranque del complemente el conjunto tucumano intentó presionar pero esto no duró mucho y rápidamente volvió a retroceder para quedarse en su campo. Los primeros minutos no brindaron demasiadas emocionas y ningún equipo pudo crear pases o mostrar un juego dinámico.A medida que fue pasando el tiempo, si bien esa situación no cambió por completo, la visita siguió siendo el único en conseguir aproximaciones y así acercándose poco a poco al primer tanto del encuentro.

A los 17, Silvio Romero quedó mano a mano con el arquero rival y al recibir el pase de Velasco no pudo controlar bien el balón para terminar de concretar la jugada. Poco tiempo después se volvió a acercar Independiente de la mano de Sebastián Palacios, tras un centro de Alan Soñora el mediocampista intentó de cabeza pero Lucchetti respondió bien y envió la pelota al córner.



Cuando todo parecía encaminarse hacia el empate en blanco, Atlético Tucumán encontró los espacios y en solo dos minutos cambió la historia. A los 40, Franco Mussis disparó y abrió el marcador para el local.



Y a los 42 minutos, el Decano terminó de liquidar el encuentro con el gol de Renzo Tesuri: el mediocampista definió cruzado y anotó el 2-0 final. Independiente no tuvo tiempo de reaccionar y en minutos perdió la posibilidad de mantener el invicto dentro del torneo.

https://twitter.com/populardiario/status/1430317087705243648 Los goles de Atlético Tucumán frente a Independiente sobre el final del ST.



Franco Mussis

Renzo Tesuri pic.twitter.com/HkdXQoA5pD — Popular (@populardiario) August 24, 2021