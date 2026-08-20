Augusto Batalla sufrió una grave lesión en el Rayo Vallecano

Batalla, que se ganó la titularidad en el Rayo, se realizará estudios médicos en las próximas horas para conocer la gravedad de su lesión, que lo podría marginar de la actividad de este año. Cabe recordar que el argentino estuvo muy cerca de alzar la Conference League hace unos meses con el equipo siendo una de sus figuras. Perdieron 1-0 la final con Crystal Palace.