Augusto Batalla sufrió una grave lesión en el Rayo Vallecano

El arquero argentino, con pasado en River, sufrió un golpe en la tibia de su pierna derecha en el 1-1 de su equipo con Alavés por la Primera de España. Se fue en camilla al no poder apoyar el pie.
Augusto Batalla sufrió una grave lesión jugando para Rayo Vallecano frente al Alavés por la segunda fecha de la Primera División de España. El arquero argentino, con pasado en River y San Lorenzo, sufrió un golpe en la tibia de su pierna derecha al achicar en un mano a mano y se retiró en camilla al no poder apoyar el pie en el césped.
Batalla, que se ganó la titularidad en el Rayo, se realizará estudios médicos en las próximas horas para conocer la gravedad de su lesión, que lo podría marginar de la actividad de este año. Cabe recordar que el argentino estuvo muy cerca de alzar la Conference League hace unos meses con el equipo siendo una de sus figuras. Perdieron 1-0 la final con Crystal Palace.
Augusto se retiró del vestuario en silla de ruedas, lo acercaron a una ambulancia, ingresó allí en camilla y lo trasladaron a un hospital de Madrid para realizarle pruebas médicas. El partido de Rayo y Alavés terminó 1 a 1. Sergio Pérez Camello marcó para el Rayo e igualó, sobre la hora, Mariano Díaz para el Alavés tras un grave fallo defensivo de los locales.
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