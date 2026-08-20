Jonathan Gómez contó cómo la ludopatía afectó su vida y su carrera: "Lo perdí todo"

El futbolista también habló sobre una deuda de 50 mil dólares con una plataforma clandestina de casino online y las amenazas que, según su versión, recibió durante 2025. De acuerdo con su abogado, Paul Krupnik, el episodio más grave ocurrió el 29 de octubre, cuando Gómez habría sido obligado a trasladarse a una escribanía de Junín para firmar cuatro pagarés por un total de 505 mil dólares. La denuncia que presentó posteriormente fue desestimada por el fiscal Aquiles Balbis, quien consideró que no hubo intimidaciones y sostuvo que el propio jugador había acordado la firma de los documentos.