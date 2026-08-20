Jonathan Gómez contó cómo la ludopatía afectó su vida y su carrera: "Lo perdí todo"

El exvolante de Racing y Rosario Central relató su experiencia con la adicción al juego, las deudas y las amenazas que sufrió durante los últimos años.
Jonathan Gómez rompió el silencio sobre la ludopatía y contó el impacto que tuvo la adicción en su vida personal y profesional. El exjugador de Racing y Rosario Central, de 36 años y recientemente desvinculado de Sarmiento de Junín, reveló que lleva cuatro meses sin apostar y admitió que atraviesa un momento delicado: “Perdí todo. Yo hoy perdí todo. Tengo un proceso en el cual no sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta”.
El futbolista también habló sobre una deuda de 50 mil dólares con una plataforma clandestina de casino online y las amenazas que, según su versión, recibió durante 2025. De acuerdo con su abogado, Paul Krupnik, el episodio más grave ocurrió el 29 de octubre, cuando Gómez habría sido obligado a trasladarse a una escribanía de Junín para firmar cuatro pagarés por un total de 505 mil dólares. La denuncia que presentó posteriormente fue desestimada por el fiscal Aquiles Balbis, quien consideró que no hubo intimidaciones y sostuvo que el propio jugador había acordado la firma de los documentos.
Gómez cuestionó esa decisión judicial y aseguró que no se sintió escuchado durante el proceso. “El fiscal nunca tuvo la intención ni siquiera de escucharme”, afirmó en la entrevista con MargaTV. Según su relato, las consecuencias de la adicción excedieron el aspecto económico y terminaron afectando su entorno, su estabilidad y también su continuidad en el fútbol profesional, al punto de poner en duda cuándo podrá volver a jugar.
Actualmente sin club y bajo tratamiento, el mediocampista intenta sostener su recuperación y lleva cuatro meses alejado de las apuestas. “Uno sufre y deja secuelas al costado”, expresó al referirse al impacto que tuvo la ludopatía en su vida. Su testimonio vuelve a poner en primer plano una problemática que afecta a distintos futbolistas y que en los últimos años adquirió mayor relevancia dentro del deporte argentino.
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