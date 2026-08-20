Racing prepara el clásico con Boca sin Maravilla Martínez

La Academia afrontará el especial duelo del domingo con el Xeneize en el Cilindro sin su goleador porque debe cumplir dos fechas de suspensión. Vojvoda analiza variantes para reemplazar al atacante.

Racing llega al clásico con Boca en un buen momento futbolístico, después de eliminar a Belgrano en los octavos de final de la Copa Argentina y mostrar su mejor versión desde la llegada de Juan Pablo Vojvoda. Sin embargo, el entrenador deberá modificar el equipo que viene de conseguir la clasificación, ya que Maravilla Martínez todavía debe cumplir dos fechas de suspensión en el Torneo Clausura. El encuentro será el domingo a las 21.30 en el Cilindro.