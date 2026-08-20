Racing prepara el clásico con Boca sin Maravilla Martínez

La Academia afrontará el especial duelo del domingo con el Xeneize en el Cilindro sin su goleador porque debe cumplir dos fechas de suspensión. Vojvoda analiza variantes para reemplazar al atacante.
Racing llega al clásico con Boca en un buen momento futbolístico, después de eliminar a Belgrano en los octavos de final de la Copa Argentina y mostrar su mejor versión desde la llegada de Juan Pablo Vojvoda. Sin embargo, el entrenador deberá modificar el equipo que viene de conseguir la clasificación, ya que Maravilla Martínez todavía debe cumplir dos fechas de suspensión en el Torneo Clausura. El encuentro será el domingo a las 21.30 en el Cilindro.
La ausencia del goleador representa un problema para Vojvoda, especialmente porque Lautaro Díaz continúa recuperándose de un desgarro y tampoco está disponible. El técnico analiza mantener a Miljevic como segundo punta y podría sumar a Tomás Conechny en ataque, aunque esa variante obligaría a modificar el mediocampo. Tello y Solari aparecen como alternativas para ocupar ese lugar, mientras que Elías Torres corre desde atrás para ser el centrodelantero.
Maravilla había sido importante en el triunfo ante Belgrano, ya que asistió a Conechny en el gol que le permitió a Racing avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina. Ahora, Vojvoda deberá encontrar una solución para sostener el funcionamiento ofensivo ante Boca, en un clásico que aparece como el próximo gran desafío de la Academia.
F. Cambeses; E. Cannavo, M. Martínez, M. Rojo, I. Rodríguez; S. Solari o A. Tello, U. Ortegoza, L. Pérez, G. Lodico; M. Miljevic y T. Conechny.
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