Cuti Romero habló de Julián Álvarez tras su llegada al Atlético de Madrid

El defensor argentino tuvo su primera conferencia como futbolista del Colchonero y contó cómo atraviesa el delantero la situación que se generó por su frustrado pase al Barcelona.
La llegada de Cristian Romero al Atlético de Madrid tuvo su primer contacto con la prensa y uno de los temas centrales fue el presente de su compañero de la Selección argentina. El zaguero fue consultado por Julián Álvarez y destacó el buen ánimo que mantiene pese a la situación vivida durante el mercado.
“Le veo muy bien, como siempre, lo veo muy metido, eso me pone muy contento”, aseguró Romero al referirse al delantero.
La continuidad de Álvarez en el conjunto español se convirtió en uno de los focos del mercado europeo luego de que manifestara su intención de ser transferido al Barcelona. La institución madrileña rechazó la propuesta y sostuvo su postura de respetar el vínculo vigente hasta 2030.
El escenario generó tensión alrededor del atacante, aunque finalmente la situación se encaminó hacia su permanencia. Tras tres semanas de vacaciones por su participación en el Mundial, el futbolista se reincorporó al plantel y quedó nuevamente a disposición de Diego Simeone.
El arribo al fútbol español representa para el defensor una oportunidad que buscaba desde hacía tiempo. Luego de competir en Inglaterra e Italia, tendrá ahora la posibilidad de disputar partidos en LaLiga y completar su recorrido por las tres grandes ligas europeas.
“Era un reto que me quedaba en mi carrera. Quería jugar en las tres ligas más importantes de Europa. Ya he competido en Inglaterra e Italia y estoy a un paso de cumplirlo, me falta poco para empezar a competir en LaLiga”, explicó.
Además, contó que la posibilidad de llegar al equipo madrileño fue un tema conversado durante mucho tiempo con su familia. Finalmente, la propuesta terminó de convencerlo y dio el paso para incorporarse a un nuevo desafío.
“Estoy muy emocionado, tratando de prepararlo de la mejor manera para pronto estar compitiendo con mis compañeros”, afirmó el argentino, quien firmó contrato hasta el 30 de junio de 2031.
Más allá del cambio de liga, el zaguero dejó en claro que su objetivo está puesto en conquistar títulos y dejar una huella en el club. Su llegada al Colchonero supone un nuevo capítulo después de su etapa en el Tottenham.
“Voy a darlo todo para tratar de dejar mi nombre grabado en la historia del club y la única forma de hacerlo es ganando algo. Esperemos que se dé esta temporada, a otra o hasta que esté acá”, sostuvo.
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