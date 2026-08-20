Cuti Romero habló de Julián Álvarez tras su llegada al Atlético de Madrid

Cuti Romero y un desafío pendiente en su carrera

El arribo al fútbol español representa para el defensor una oportunidad que buscaba desde hacía tiempo. Luego de competir en Inglaterra e Italia, tendrá ahora la posibilidad de disputar partidos en LaLiga y completar su recorrido por las tres grandes ligas europeas.

“Era un reto que me quedaba en mi carrera. Quería jugar en las tres ligas más importantes de Europa. Ya he competido en Inglaterra e Italia y estoy a un paso de cumplirlo, me falta poco para empezar a competir en LaLiga”, explicó.

Además, contó que la posibilidad de llegar al equipo madrileño fue un tema conversado durante mucho tiempo con su familia. Finalmente, la propuesta terminó de convencerlo y dio el paso para incorporarse a un nuevo desafío.

“Estoy muy emocionado, tratando de prepararlo de la mejor manera para pronto estar compitiendo con mis compañeros”, afirmó el argentino, quien firmó contrato hasta el 30 de junio de 2031.

La ambición de Romero en el Atlético de Madrid

Más allá del cambio de liga, el zaguero dejó en claro que su objetivo está puesto en conquistar títulos y dejar una huella en el club. Su llegada al Colchonero supone un nuevo capítulo después de su etapa en el Tottenham.

“Voy a darlo todo para tratar de dejar mi nombre grabado en la historia del club y la única forma de hacerlo es ganando algo. Esperemos que se dé esta temporada, a otra o hasta que esté acá”, sostuvo.