El piloto argentino de la Fórmula 1 habló por primera vez con profundidad sobre el hurto que sufrió en la previa del Gran Premio de Países Bajos. "Fue el peor día de mi vida", sintetizó.
Franco Colapinto contó los detalles del robo que sufrió en sus vacaciones en Italia, del cual ironizó que "quién diría que europeos le iban a robar todo a un latino" en su momento con una historia de Instagram. Ahora, el piloto argentino de la Fórmula 1 habló por primera vez con profundidad sobre el hurto que sufrió en la previa del GP de Países Bajos.
“Lindas vacaciones. Un par de semanas vienen bien, sobre todo con el calendario con tantas carreras. Al final, vas acumulando estrés y está bueno parar un rato. Recargado de un lindo break, pero con un mate menos...”, comentó el pilarense de 23 años con ESPN.
Pese al angustiante momento que vivió, el argentino contó la situación con su carisma particular: “Todo me robaron. Ojalá me hubieran robado el mate solo. Todo: billetera, pasaporte, toda la ropa. Un desastre. Me quedé en bolas”. Sí, le sacaron todo...
“Fue en Milán. Dejé todo en el auto, fui a comer a un restaurante italiano que me gusta mucho a mí, donde hacen la mejor carbonara, y cuando volví no tenía nada. No había nada adentro. Hicimos la denuncia, volvimos para Mónaco y, cuando llego, me llamó la policía italiana: ‘Encontramos la cartera con documentos’. Volví y agarramos todo. 1200 kilómetros en un día hice, no sabés la cantidad de nafta que gasté”, relató.
A esto, Colapinto agregó: “Fue el peor día de mi vida. Cuando pasa el tiempo... no te alegrás de un robo, pero aprendés un poco a qué hacer y cambiar. No es lindo que te roben, pero también aprendés. A mí nunca me habían robado, ni hecho una denuncia. Todos esos procesos son momentos en los que vas creciendo”.
“Quien hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino. Plis, ni la matera dejaron loco, estoy seguro que no les va a gustar el mate”, escribió en su cuenta de Instagram horas después del robo, tiempo en el que también agregó: “Últimas fotos de esta ropa, mate etc etc, espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten”.
En diálogo con ESPN, pese a que pudo recuperar los documentos, se lamentó por el robo del mate. “No sé qué hicieron con la matera y con el termo. El mate tenía un sabor bárbaro, lo amaba. Tenía un sabor espectacular”, finalizó entre risas el argentino.
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