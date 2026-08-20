Franco Colapinto contó los detalles del robo que sufrió en sus vacaciones en Italia

Franco Colapinto cuenta cómo fue el robo en Milán vía ESPN.



“Todo me robaron. Billetera, pasaportes, toda la ropa. Un desastre, me quedé en bolas.” pic.twitter.com/E3E6Zy2HH6 — 43 ★ (@ColapintoFiles) August 20, 2026

A esto, Colapinto agregó: “Fue el peor día de mi vida. Cuando pasa el tiempo... no te alegrás de un robo, pero aprendés un poco a qué hacer y cambiar. No es lindo que te roben, pero también aprendés. A mí nunca me habían robado, ni hecho una denuncia. Todos esos procesos son momentos en los que vas creciendo”.

“Quien hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino. Plis, ni la matera dejaron loco, estoy seguro que no les va a gustar el mate”, escribió en su cuenta de Instagram horas después del robo, tiempo en el que también agregó: “Últimas fotos de esta ropa, mate etc etc, espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten”.

En diálogo con ESPN, pese a que pudo recuperar los documentos, se lamentó por el robo del mate. “No sé qué hicieron con la matera y con el termo. El mate tenía un sabor bárbaro, lo amaba. Tenía un sabor espectacular”, finalizó entre risas el argentino.