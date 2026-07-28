El regalo de Dibu Martínez a los vecinos que lo ayudaron a sacar su camioneta del barro

Y agregó que el propio futbolista del Aston Villa fue hasta su casa con el hijo de Albarracín para buscar un pequeño tractor que terminó siendo clave para que, luego de varias horas, pudieran lograr el objetivo.

Leonardo destacó la actitud de Emiliano: “Antes de irse nos dio las gracias de todas las formas posibles y nos dijo que lo habíamos salvado”. Luego accedió a firmar autógrafos en remeras y pósters, además de varias fotos con los mismos vecinos.

Por último, el campeón del mundo tuvo un gesto más con Albarracín: “Frenó y me regaló el camperón de la Selección Argentina que llevaba puesto”.

Cómo sigue la agenda de Dibu Martínez tras el Mundial 2026

Luego de haber disputado el Mundial 2026, donde la Selección Argentina perdió la final con su par de España, la mayoría de los futbolistas del plantel dirigido por Lionel Scaloni se encuentra disfrutando de sus vacaciones y algunos comenzaron la temporada futbolística.

En el caso de Emiliano Martínez, se encuentra de vacaciones en Mar del Plata, en medio de negociaciones y en vísperas de una posible salida del Aston Villa, el cual tiene como competencia principal la UEFA Champions League y el inicio de la Premier League el 21 de agosto.