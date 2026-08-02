Barracas Central derrotó a Riestra y tiene puntaje perfecto en el Clausura

Las modificaciones le dieron resultado al Guapo y Gonzalo Maroni, que ingresó desde el banco, marcó el único gol de la tarde, a los 26' del complemento con un remate cruzado dentro del área tras recibir una asistencia de Porra, que había encarado de la derecha al centro y puso un pase preciso para el ex Boca que con su tiro dejó sin respuestas al arquero de Riestra. El cordobés volvió a ser decisivo para que su equipo sumara otros tres puntos.