Barracas Central derrotó a Riestra y tiene puntaje perfecto en el Clausura

El Guapo se impuso 1-0 como visitante con un gol de Gonzalo Maroni y sigue con puntaje ideal tras tres fechas.
Barracas Central venció 1-0 a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza por la tercera fecha del Torneo Clausura y ratificó su gran comienzo de campeonato. El equipo dirigido por Damián Ayude consiguió su tercera victoria consecutiva, tras dejar atrás a Defensa y Justicia y River, y se mantiene en lo más alto de la Zona B con nueve puntos, igual que Argentinos Juniors.
El encuentro fue muy parejo durante el primer tiempo, con pocas situaciones de peligro y escasas emociones. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones, aunque Barracas mostró mayor solidez y esperó su momento para lastimar en el complemento.
Las modificaciones le dieron resultado al Guapo y Gonzalo Maroni, que ingresó desde el banco, marcó el único gol de la tarde, a los 26' del complemento con un remate cruzado dentro del área tras recibir una asistencia de Porra, que había encarado de la derecha al centro y puso un pase preciso para el ex Boca que con su tiro dejó sin respuestas al arquero de Riestra. El cordobés volvió a ser decisivo para que su equipo sumara otros tres puntos.
Con este triunfo, Barracas Central mantiene el puntaje perfecto tras haber ganado también en las dos primeras fechas del Clausura. En la próxima jornada visitará a Gimnasia en La Plata, mientras que Riestra intentará recuperarse cuando reciba a Estudiantes.
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