Barracas separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género

Dinna también relató que Morales la dejaba encerrada con llave en la casa cuando se iba a entrenar, y que cuando intentó avanzar con una denuncia recibió presiones de la familia del jugador. Según su relato, le decían que “con plata se arregla todo” y que nadie le iba a creer. “Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar”, escribió. Cerró su mensaje con una definición: “Hoy la denuncia ya está hecha”.

En el primer comunicado del club, Barracas Central había señalado que “una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal”, adoptaría las medidas pertinentes. Con la formalización judicial confirmada, el club procedió a la separación del jugador del plantel.

Surgido de las divisiones inferiores de Boca, donde debutó en 2022 y anotó dos goles en nueve partidos, el delantero -apodado el Toro- está cedido en Barracas hasta el 31 de diciembre de este año. Con ese tanto llegó a seis goles con la camiseta del equipo del sur de la Ciudad de Buenos Aires, y festejó con el Topo Gigio, por su admiración a Riquelme.