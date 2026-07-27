Barracas separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género

El Guapo anunció la medida con el delantero después de la formalización de la denuncia judicial en su contra por violencia de género realizada por su expareja.
Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género por su expareja. El Guapo tomó una medida certera sobre el caso del delantero después de formalizarse la denuncia judicial en su contra y lo anunció este lunes con un comunicado en sus redes sociales.
“Ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta que se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes”, señaló el comunicado.
En ese contexto, Barracas reafirmó “su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género" y renueva “su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo”. El club además anunció que continuará colaborando con las autoridades competentes en todo lo que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos, y que adoptará las medidas que correspondan según la evolución de las actuaciones judiciales, “siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia”.
El caso estalló pocas horas después de que Morales marcara el gol del triunfo de Barracas ante River en el Monumental, en el arranque del Torneo Clausura. Su expareja, Karen Dinna, lo acusó públicamente en Instagram de ejercer violencia física, psicológica y verbal durante meses de convivencia. En su publicación incluyó fotos con hematomas en el rostro y las piernas, capturas de conversaciones de WhatsApp con el jugador y con la madre de él. En uno de esos intercambios, Dinna le escribió al futbolista que “me cagaste a piñas”, “me pegaste una patada en el orto en México”, “me dejaste un ojo morado” y el delantero contestó que “chau Karen, te amo”.
Dinna también relató que Morales la dejaba encerrada con llave en la casa cuando se iba a entrenar, y que cuando intentó avanzar con una denuncia recibió presiones de la familia del jugador. Según su relato, le decían que “con plata se arregla todo” y que nadie le iba a creer. “Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar”, escribió. Cerró su mensaje con una definición: “Hoy la denuncia ya está hecha”.
En el primer comunicado del club, Barracas Central había señalado que “una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal”, adoptaría las medidas pertinentes. Con la formalización judicial confirmada, el club procedió a la separación del jugador del plantel.
Surgido de las divisiones inferiores de Boca, donde debutó en 2022 y anotó dos goles en nueve partidos, el delantero -apodado el Toro- está cedido en Barracas hasta el 31 de diciembre de este año. Con ese tanto llegó a seis goles con la camiseta del equipo del sur de la Ciudad de Buenos Aires, y festejó con el Topo Gigio, por su admiración a Riquelme.
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