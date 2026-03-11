Torneo Apertura: Gimnasia le ganó a Banfield en el Sur y sigue en zona de playoffs

El Lobo fue efectivo en la primera mitad y golpeó en los momentos justos. Panaro abrió el marcador a los 18 minutos con una definición por arriba al arquero tras un pase largo de Augusto Max y, pasada la media hora, Nicolás Barros Schelotto la puso en un ángulo con un tiro a colocar desde el vértice izquierdo del área y amplió la ventaja. Banfield había convertido antes, pero el gol fue anulado tras la intervención del VAR, lo que marcó un quiebre en el desarrollo.