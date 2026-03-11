Torneo Apertura: Gimnasia le ganó a Banfield en el Sur y sigue en zona de playoffs

El Lobo se impuso 2 a 1 al Taladro como visitante con goles de Panaro y Barros Schelotto y quedó entre los mejores ocho de la Zona B. López García anotó para el local.
Gimnasia consiguió un triunfo clave al derrotar 2 a 1 a Banfield en el Florencio Sola por la fecha 10 del Torneo Apertura dado que se afirmó en la zona de clasificación a los playoffs de la Zona B. El equipo platense pegó en el primer tiempo con los goles de Manuel Panaro y Nicolás Barros Schelotto y luego resistió el descuento del local para quedarse con tres puntos muy valiosos.
El Lobo fue efectivo en la primera mitad y golpeó en los momentos justos. Panaro abrió el marcador a los 18 minutos con una definición por arriba al arquero tras un pase largo de Augusto Max y, pasada la media hora, Nicolás Barros Schelotto la puso en un ángulo con un tiro a colocar desde el vértice izquierdo del área y amplió la ventaja. Banfield había convertido antes, pero el gol fue anulado tras la intervención del VAR, lo que marcó un quiebre en el desarrollo.
En el complemento, el Taladro salió decidido a buscar el empate y generó varias situaciones claras, pero recién pudo descontar a los 31 minutos gracias a Santiago López García, que armó la jugada y aprovechó una pelota suelta en el área para definir con desvío incluido. A partir de ahí el local empujó con más ganas que claridad, mientras Gimnasia se replegó y apostó a sostener la ventaja.
El final fue con suspenso porque Banfield tuvo chances para igualarlo, incluso con un remate que dio en el palo, pero el conjunto platense resistió y terminó celebrando. Con este resultado, Gimnasia quedó quinto en la Zona B con 14 puntos y se mantiene en puestos de clasificación, mientras que el Taladro sigue relegado en la tabla y volvió a dejar dudas de local.
