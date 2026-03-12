Eduardo Coudet vuelve al Ducó: su pasado en San Lorenzo y un historial que lo favorece

El entrenador tendrá este jueves, desde las 21.30, su estreno en el banco de River contra Huracán, un rival especial por su vínculo con el Ciclón por sus etapas como futbolista.
Eduardo Coudet tendrá su debut oficial como entrenador de River este jueves, desde las 21.30, cuando visite a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. No solo será su primer partido en este nuevo ciclo, sino que además se dará en un escenario siempre exigente y con el agregado de su pasado como jugador de San Lorenzo, un detalle que no pasará inadvertido para los 15.000 hinchas locales (habrá aforo reducido por el derrumbe cercano a la cancha).
El Chacho tuvo dos etapas como futbolista en el Ciclón y en total jugó 65 partidos con ocho goles y diez asistencias. Enfrentó dos veces a Huracán con saldo positivo: integró el equipo que ganó 2-0 en el Apertura 1998 y también participó del empate 1-1 en el Clausura 1999, ambos disputados en el Ducó, estadio al que volverá ahora desde el banco visitante.
Más adelante, en su etapa como jugador de River, volvió a cruzarse con el Globo y también mantuvo números favorables: en cinco enfrentamientos consiguió tres triunfos por amplia diferencia, un empate y solo una derrota. Aunque no pudo convertir, formó parte de equipos que mostraron superioridad, otro antecedente que alimenta la expectativa en la previa de su estreno como entrenador del Millonario.
Ya como técnico, el historial también está de su lado: con Rosario Central sumó dos empates frente a Huracán, mientras que con Racing logró tres triunfos consecutivos, con ocho goles a favor y apenas uno en contra. Esa tendencia positiva aparece como un dato alentador para un debut donde buscará comenzar con el pie derecho.
Después de varios años de experiencia en el exterior, Coudet iniciará su ciclo en River en un contexto exigente y con poco tiempo de trabajo, aunque fue más por el paro del fútbol argentino por el conflicto AFA-ARCA. Chacho vivirá un partido especial por doble motivo: su debut en el Millonario y el vínculo con San Lorenzo, clásico de Huracán.
comentar