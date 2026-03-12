Eduardo Coudet vuelve al Ducó: su pasado en San Lorenzo y un historial que lo favorece

El entrenador tendrá este jueves, desde las 21.30, su estreno en el banco de River contra Huracán, un rival especial por su vínculo con el Ciclón por sus etapas como futbolista.

Eduardo Coudet tendrá su debut oficial como entrenador de River este jueves, desde las 21.30, cuando visite a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. No solo será su primer partido en este nuevo ciclo, sino que además se dará en un escenario siempre exigente y con el agregado de su pasado como jugador de San Lorenzo, un detalle que no pasará inadvertido para los 15.000 hinchas locales (habrá aforo reducido por el derrumbe cercano a la cancha).