Desde los doce pasos comenzó el show de Marchiori. El arquero le contuvo el primer remate a Lucas Zelarayán, mientras que Rodrigo Aliendro convirtió para poner en ventaja al Fortín. Luego, el guardameta volvió a imponerse ante González Metilli y Ronaldo Martínez amplió la diferencia con una gran ejecución para establecer el 2-0.

Uvita Fernández logró descontar para Belgrano, pero Thiago Cardozo mantuvo con vida al equipo cordobés al atajarle el remate a Arias. La definición todavía tuvo otra intervención determinante de Marchiori, que cambió de palo y le negó el gol a Sporle. Así, el arquero completó tres atajadas en la tanda y dejó a su equipo a un paso de la clasificación.

La responsabilidad del último penal quedó en manos de Dylan Godoy, que cruzó su remate y sentenció el 3-1 definitivo. Con el festejo de su gente en Liniers, Vélez consiguió el boleto a los cuartos de final y dejó en el camino al campeón del Torneo Apertura. Ahora, el Fortín espera por el ganador del duelo entre Argentinos Juniors e Independiente.

El resumen de Vélez 2 (3) - (1) 2 Belgrano