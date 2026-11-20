El Fortín se impuso 3-1 en la definición desde los doce pasos después de igualar 2-2 en los 120 minutos, con tres atajadas de su arquero para meterse entre los ocho mejores del torneo.
Vélez eliminó a Belgrano en una dramática definición por penales en el Amalfitani y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Después de igualar 2-2 en los 120 minutos, el Fortín se impuso 3-1 desde los doce pasos con Tomás Marchiori como gran figura, ya que atajó tres de los cuatro remates del conjunto cordobés.
El Pirata había golpeado primero a los 11 minutos del encuentro tras una buena combinación entre Adrián Sporle, el Mudo Vázquez y Lucas Passerini que derivó en la recepción de Ramiro Hernandes por la derecha, quien definió ante la salida de Marchiori. El arquero alcanzó a tapar el primer remate, pero la pelota rebotó en el cuerpo del delantero y le quedó servida para convertir el 1-0.
Vélez asumió el protagonismo y encontró el empate en el complemento, a los 59 minutos, cuando Ronaldo Martínez recibió de espaldas en la puerta del área, giró y sacó un derechazo espectacular que se metió en el ángulo. El paraguayo estuvo cerca de marcar el segundo poco después, pero su cabezazo terminó contra el palo. El encuentro se mantuvo igualado y ninguno logró evitar el alargue.
En el tiempo suplementario, Belgrano volvió a ponerse en ventaja. A los 100 minutos, Nicolás Fernández recibió la pelota en la medialuna después de un centro y un despeje defectuoso, giró y sacó un potente remate bajo que dejó sin respuestas a Marchiori. Sin embargo, cuando parecía que el Pirata se llevaba la clasificación, Dylan Godoy apareció en el segundo tiempo extra para marcar el 2-2 y llevar la definición a los penales.
Desde los doce pasos comenzó el show de Marchiori. El arquero le contuvo el primer remate a Lucas Zelarayán, mientras que Rodrigo Aliendro convirtió para poner en ventaja al Fortín. Luego, el guardameta volvió a imponerse ante González Metilli y Ronaldo Martínez amplió la diferencia con una gran ejecución para establecer el 2-0.
Uvita Fernández logró descontar para Belgrano, pero Thiago Cardozo mantuvo con vida al equipo cordobés al atajarle el remate a Arias. La definición todavía tuvo otra intervención determinante de Marchiori, que cambió de palo y le negó el gol a Sporle. Así, el arquero completó tres atajadas en la tanda y dejó a su equipo a un paso de la clasificación.
La responsabilidad del último penal quedó en manos de Dylan Godoy, que cruzó su remate y sentenció el 3-1 definitivo. Con el festejo de su gente en Liniers, Vélez consiguió el boleto a los cuartos de final y dejó en el camino al campeón del Torneo Apertura. Ahora, el Fortín espera por el ganador del duelo entre Argentinos Juniors e Independiente.
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