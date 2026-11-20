Entre lesiones y decisiones futbolísticas, Leonardo Ponzio incluirá a cuatro jugadores de 22 años o menos en el equipo titular y tendrá otros tres jóvenes entre los relevos para el cruce contra el Granate.
River afrontará los octavos de final del Torneo Clausura con una fuerte presencia juvenil en su once para recibir a Lanús este domingo en el Monumental. Leo Ponzio contará con cuatro futbolistas de 22 años o menos entre los titulares y otros tres en el banco de suplentes, en una apuesta por los jugadores de las inferiores para una instancia decisiva del campeonato.
Los juveniles que estarán desde el arranque son Santiago Beltrán, de 21 años; Lautaro Rivero, de 22; Tobías Andrada, de 19; y Santiago Espíndola, de apenas 18. A ellos se sumarán Lucas Silva y Lautaro Pereyra, ambos de 19, y Juan Cruz Meza, de 18, quienes esperarán su oportunidad entre los relevos.
Parte de esta presencia responde a las bajas que sufrió el plantel, ya que Gonzalo Montiel deberá cumplir una fecha más de suspensión, mientras que Martínez Quarta quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico y Rivero ocupará su lugar. En el mediocampo, las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera le abrieron una nueva oportunidad a Espíndola, quien tendrá la responsabilidad de hacerse cargo de la posición de volante central.
El desafío será exigente para los futbolistas más jóvenes, ya que River se jugará la clasificación en un cruce eliminatorio y tendrá la obligación de avanzar ante su gente. El Clausura representa la última oportunidad del equipo para conseguir un título en el año y obtener el boleto a la Copa Libertadores 2027, por lo que no tendrá margen de error frente al Granate.
De todas maneras, la apuesta por las inferiores estará acompañada por futbolistas de mayor experiencia y recorrido internacional, como Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa. El plantel realizará este sábado los últimos trabajos de pelota parada antes de partir hacia la concentración, con una formación que combinará juventud y jerarquía para buscar el pase a los cuartos de final.
Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tomás Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
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