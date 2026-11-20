De todas maneras, la apuesta por las inferiores estará acompañada por futbolistas de mayor experiencia y recorrido internacional, como Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa. El plantel realizará este sábado los últimos trabajos de pelota parada antes de partir hacia la concentración, con una formación que combinará juventud y jerarquía para buscar el pase a los cuartos de final.

La probable formación de River para recibir a Lanús

Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tomás Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.