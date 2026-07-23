Belgrano inició la defensa del título con un triunfo a Rosario Central

Belgrano se puso arriba del marcador a los 35 minutos de juego: Uvita armó el ataque tocando de primera para la banda para el Mudo Vázquez y yendo a buscar al centro del área la devolución, que llegó y transformó en el 1-0 para el marcador con una sutil definición a un costado del arquero rival. El campeón, a puro toque, se hizo una jugada maravillosa y efectiva de contraataque contra una defensa ordenada.