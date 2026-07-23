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Belgrano inició la defensa del título con un triunfo a Rosario Central

El Pirata, último campeón del fútbol argentino, se impuso 2 a 1 al Canalla en Córdoba por la primera fecha del Torneo Clausura.

Belgrano inició la defensa del título con un triunfo por 2 a 1 a Rosario Central en el Estadio Julio César Villagra. Uvita Fernández abrió el marcador para el Pirata, Julián Fernández estampó la igualdad para el Canalla y Francisco González Metilli anotó el gol del triunfo a dos minutos del final.

Belgrano se puso arriba del marcador a los 35 minutos de juego: Uvita armó el ataque tocando de primera para la banda para el Mudo Vázquez y yendo a buscar al centro del área la devolución, que llegó y transformó en el 1-0 para el marcador con una sutil definición a un costado del arquero rival. El campeón, a puro toque, se hizo una jugada maravillosa y efectiva de contraataque contra una defensa ordenada.

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