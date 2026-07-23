Napoli reconoció públicamente el interés por el Changuito Zeballos: "Nos gusta"

Giovanni Manna, director deportivo del club italiano, aseguró sobre el atacante de Boca: "Es un futbolista que nos interesa".
El director deportivo de Napoli, Giovanni Manna, confirmó públicamente el interés del club por Exequiel Zeballos y dejó abierta la posibilidad de avanzar por el futbolista de Boca. Sus declaraciones llegaron apenas horas después de que Juan Román Riquelme evitara profundizar sobre la negociación y se limitara a señalar que el delantero "tiene contrato con nosotros hasta diciembre" y que él "no tiene nada que ver con Napoli".
Manna elogió al Changuito y explicó que es un jugador al que vienen siguiendo desde hace tiempo. "Zeballos es un jugador que me gusta. Interrumpió una trayectoria importante debido a algunas lesiones, pero es muy fuerte", aseguró. Además, agregó que forma parte de una lista de futbolistas observados por el club italiano durante los últimos meses: "Lo tenemos en cuenta. Las dinámicas del mercado cambian, pero es un futbolista que nos interesa".
El dirigente también dejó un mensaje directo para Boca al referirse a las posibilidades de concretar la transferencia. "Si se dan las condiciones para concretar la operación, lo haremos; de lo contrario, no", afirmó. Al mismo tiempo, aclaró que Napoli no tiene apuro por incorporar jugadores: "Si están dispuestos a esperarnos, aguardaremos. Su caso es como el de tantos otros".
Respecto de las versiones que circularon en los últimos días sobre el futuro del delantero, Manna aseguró que el interés mediático era esperable. "Es algo completamente normal. Es lógico que genere más repercusión porque es un jugador de Boca que finaliza contrato, pero hoy, como pueden ver, estamos inactivos en el mercado", sostuvo.
En los últimos días trascendió que Napoli presentó una oferta cercana a los 10 millones de dólares por la totalidad del pase, cifra que fue rechazada por Boca, aunque las conversaciones continúan abiertas. Mientras tanto, el club italiano prioriza resolver otras cuestiones de su plantel, como la lesión del defensor Alessandro Buongiorno y el cumplimiento del fair play financiero, mientras que el Xeneize no descarta retomar la negociación más adelante.
comentar