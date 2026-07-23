Napoli reconoció públicamente el interés por el Changuito Zeballos: "Nos gusta"

Manna elogió al Changuito y explicó que es un jugador al que vienen siguiendo desde hace tiempo. "Zeballos es un jugador que me gusta. Interrumpió una trayectoria importante debido a algunas lesiones, pero es muy fuerte", aseguró. Además, agregó que forma parte de una lista de futbolistas observados por el club italiano durante los últimos meses: "Lo tenemos en cuenta. Las dinámicas del mercado cambian, pero es un futbolista que nos interesa".