Belgrano le ganó a Banfield con comodidad y se prende en la tabla de la Zona B

El Pirata se impuso 2 a 0 ante el Taladro en el Sur y se metió en la zona de playoffs del Torneo Clausura.
Belgrano venció 2 a 0 a Banfield en el Sur y se metió en la zona de playoffs de la Zona B del Torneo Clausura. Lucas Passerini y Lisandro López marcaron los goles del Pirata, que está teniendo un gran arranque en el campeonato en donde defenderá el histórico título local obtenido ante el River de Coudet en el primer semestre del año.
El campeón inició con todo el partido y estuvo a nada de abrir el marcador a los ocho minutos de juego: Passerini reventó el travesaño con un gran remate cruzado dentro del área después de una sucesión rápida de toques con una pared del delantero con Lucas Zelarayán tras un robo en presión y ataque directo.
Después, el propio Zelarayán se encontró de frente al arco dentro del área y estrelló su remate abriendo el pie en un palo cuando se acababa el primer tiempo. Los primeros 45 minutos tuvieron un desarrollo parejo, pero el visitante tuvo las mejores ocasiones mencionadas.
Belgrano encontró destrabar el encuentro a los dos minutos del complemento: Passerini aprovechó un corto despeje rival dentro del área y abrió el marcador. El delantero, que no convertía de jugada desde el 2024, rompió su mala racha personal de cara al arco rival.
Después, Lisandro López liquidó la historia con un tanto de cabeza a los 15 minutos del complemento. Y con este triunfo el Pirata suma 7 de los 12 posibles y se suma a la pelea por los puestos de clasificación a la próxima ronda mientras que el Taladro está afuera de la misma con 4 unidades.
Ahora, el equipo del Sur irá por la recuperación cuando visite este viernes a Racing en el Cilindro de Avellaneda mientras que Belgrano buscará sostener el envión anímico cuando reciba el sábado a Independiente Rivadavia en el Gigante de Alberdi.
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