Belgrano le ganó a Banfield con comodidad y se prende en la tabla de la Zona B

Después, Lisandro López liquidó la historia con un tanto de cabeza a los 15 minutos del complemento. Y con este triunfo el Pirata suma 7 de los 12 posibles y se suma a la pelea por los puestos de clasificación a la próxima ronda mientras que el Taladro está afuera de la misma con 4 unidades.

Ahora, el equipo del Sur irá por la recuperación cuando visite este viernes a Racing en el Cilindro de Avellaneda mientras que Belgrano buscará sostener el envión anímico cuando reciba el sábado a Independiente Rivadavia en el Gigante de Alberdi.

El resumen del partido