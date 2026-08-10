Diego Forlán fue presentado como entrenador de Uruguay

Por otro lado, Forlán fue consultado sobre su estilo en comparación a Marcelo Bielsa, su antecesor. “Cada uno tiene su personalidad y su forma de ser. Estás hablando de Bielsa, un entrenador con mucha jerarquía, con muchos años, con mucha experiencia. A mí me toca entrar en este momento y bueno, tratar de, desde mi lado, de lo que yo conozco, de lo que yo sé, lo que he vivido y lo que me ha tocado experimentar, tratar de darles las mayores herramientas a los jugadores de fútbol".

"De propuesta o de respuesta dependerá mucho, obviamente, que si vos me decís a mí, el ideal obviamente es jugar y proponer, y dominar los diferentes momentos del partido. Pero uno que ha jugado tanto y por todas partes del mundo, a veces no es lo que uno quiere, sino lo que uno puede, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tratar de abarcar, entrenar, manejar y tener una idea; entender las diferentes situaciones que puede vivir dentro de un partido y cómo poder salir de ellas", agregó el exgoleador de Uruguay.

Por otro lado, Forlán contó que podría volver a citar a Luis Suárez, quien no fue tenido en cuenta por el Loco en el último tiempo. “Tengo un cariño enorme con Luis y él está seleccionable, es uruguayo. Tener a Luis con su experiencia, tiene gol, lo viene demostrando todos los fines de semana, nadie va a discutir lo que es Luis. No sabía que había dicho que estaba dispuesto a volver, no lo vi”, comentó.

A esto, Forlán sumó: “Siendo uruguayos, son todos seleccionables, hay que ver cómo se van desempeñando en sus equipos. No he hablado con nadie, solo con excompañeros que me felicitaron y me mandaron mensajes deseándome lo mejor”.

“Autor de 36 goles en 112 partidos con Uruguay, Campeón de América en 2011 y figura decisiva del histórico cuarto puesto conseguido en Sudáfrica, Forlán conoce como pocos el significado de representar al país. Su regreso reafirma la identidad, la ambición y el compromiso de la AUF con un proyecto que une formación, experiencia y sentido de pertenencia”, destacó la AUF sobre la llegada de Forlán, tercer máximo goleador histórico del combinado charrúa.