El exdelantero expresó sus primeras palabras como técnico interino de la Celeste hasta marzo de 2027 y también se hará cargo de la Sub-20. No descartó la vuelta de Luis Suárez.
Diego Forlán fue presentado como entrenador de Uruguay en la vuelta de una de sus leyendas como futbolista al seleccionado. El exdelantero expresó sus primeras palabras como técnico interino de la Celeste hasta marzo de 2027 y también se hará cargo de la Sub-20 en las que descartó la vuelta de Luis Suárez.
“Desde muy chico, cuando uno soñaba seguir los pasos de papá y el abuelo, que los veía jugar, haber tenido la oportunidad de vestir la camiseta de la selección es, sin duda, lo más grande que hay. Tener ese privilegio es maravilloso. Volví la semana pasada y empecé a ver a aquellas personas que están desde el 99, cuando me tocó entrar a la selección, y fue muy emocionante. Me hicieron sentir que volví a mi casa”, fueron sus primeras palabras.
El nuevo técnico situó su prioridad inmediata en el trabajo juvenil, con el Sudamericano Sub-20 a la vista, ya que se disputará en enero de 2027: “Voy a aportar la experiencia y el conocimiento de tantos años. Después de que me retiré, saqué mi lado como entrenador, que es una faceta que siempre me gustó. Hay elecciones en marzo, para mí es un privilegio acompañar a los mejores jugadores uruguayos, es un privilegio”.
Por otro lado, Forlán fue consultado sobre su estilo en comparación a Marcelo Bielsa, su antecesor. “Cada uno tiene su personalidad y su forma de ser. Estás hablando de Bielsa, un entrenador con mucha jerarquía, con muchos años, con mucha experiencia. A mí me toca entrar en este momento y bueno, tratar de, desde mi lado, de lo que yo conozco, de lo que yo sé, lo que he vivido y lo que me ha tocado experimentar, tratar de darles las mayores herramientas a los jugadores de fútbol".
"De propuesta o de respuesta dependerá mucho, obviamente, que si vos me decís a mí, el ideal obviamente es jugar y proponer, y dominar los diferentes momentos del partido. Pero uno que ha jugado tanto y por todas partes del mundo, a veces no es lo que uno quiere, sino lo que uno puede, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tratar de abarcar, entrenar, manejar y tener una idea; entender las diferentes situaciones que puede vivir dentro de un partido y cómo poder salir de ellas", agregó el exgoleador de Uruguay.
Por otro lado, Forlán contó que podría volver a citar a Luis Suárez, quien no fue tenido en cuenta por el Loco en el último tiempo. “Tengo un cariño enorme con Luis y él está seleccionable, es uruguayo. Tener a Luis con su experiencia, tiene gol, lo viene demostrando todos los fines de semana, nadie va a discutir lo que es Luis. No sabía que había dicho que estaba dispuesto a volver, no lo vi”, comentó.
A esto, Forlán sumó: “Siendo uruguayos, son todos seleccionables, hay que ver cómo se van desempeñando en sus equipos. No he hablado con nadie, solo con excompañeros que me felicitaron y me mandaron mensajes deseándome lo mejor”.
“Autor de 36 goles en 112 partidos con Uruguay, Campeón de América en 2011 y figura decisiva del histórico cuarto puesto conseguido en Sudáfrica, Forlán conoce como pocos el significado de representar al país. Su regreso reafirma la identidad, la ambición y el compromiso de la AUF con un proyecto que une formación, experiencia y sentido de pertenencia”, destacó la AUF sobre la llegada de Forlán, tercer máximo goleador histórico del combinado charrúa.
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