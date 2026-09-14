Beligoy rompió el silencio por la polémica en el River-Atlético Tucumán y publicó los audios del VAR con el árbitro

El Director Nacional del Arbitraje apareció en sus redes para cortar con la campaña que tilda de deshonesto al manejo del juez Andrés Gariano por sancionar solo con tarjeta amarilla a Arambarri por su entrada desde atrás contra Canelo.
River volvió a ganar, pero las cámaras le dieron foco al polémico arbitraje de Andrés Gariano. Más allá de que la victoria 2-1 ante Atlético Tucumán fue justa, una jugada quedó en el ojo de la tormenta: la fuerte entrada de Mauro Arambarri desde atrás a Alexis Canelo que el juez decidió sancionar con tarjeta amarilla. En el principio del encuentro, el Decano sí se quedó con diez, merecidamente, pero fue por esta "falta de criterio" que las redes explotaron y Federico Beligoy apareció para revelar qué pasó puertas adentro.
"Quisieron instalar otra falacia contra el arbitraje argentino", acusó el Director Nacional del Arbitraje en su cuenta de X. La bronca escaló desde los futbolistas locales dentro de la cancha cuando vieron la jugada, hasta los hinchas y Julio César Falcioni que, por entrar al campo a chequear el estado del delantero y reclamarle al juez que "lo tiene que echar" con el típico ademán, fue él quien se tuvo que ir expulsado.
La indignación escaló hasta la conferencia de prensa, donde el experimentado DT dejó frases distinguidas para escupir el repudio contra los jueces. Él mismo aceptó que haber echado a su futbolista fue correcto, pero también debió haber sido la misma sanción para el rival "Cuando me cagan me doy cuenta enseguida" y "La Banda de River empezó a funcionar de nuevo" -la expresión más contundente- fueron algunas de las declaraciones que revolucionaron aún más las redes. Este hecho, Beligoy no dejó pasar.
Esta mañana, subió el video con la jugada y la conversación entre Gariano, Silvio Trucco, encargado del VAR, y la asistente, Carla López. En el mismo se escucha a Trucco debatiendo con López y aprueban que el futbolista millonario primero toca la pelota con la pierna extendida, la izquierda, y que luego con la derecha lo choca de atrás al delantero. Eso fue suficiente para darle la derecha al árbitro principal, de igual interpretación, y dejar la amarilla.
Beligoy acompañó el video con un contundente texto que apunta contra el periodismo y los televidentes. "Estos audios reflejan lo que realmente sucedió en At.Tucumán vs. River. Quisieron instalar otra falacia contra el Arbitraje Argentino. Muchos operadores intentando instalar una realidad que no existió. Pero los audios hablan y la verdad también!", escribió.
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