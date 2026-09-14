Beligoy rompió el silencio por la polémica en el River-Atlético Tucumán y publicó los audios del VAR con el árbitro

El Director Nacional del Arbitraje apareció en sus redes para cortar con la campaña que tilda de deshonesto al manejo del juez Andrés Gariano por sancionar solo con tarjeta amarilla a Arambarri por su entrada desde atrás contra Canelo.

River volvió a ganar, pero las cámaras le dieron foco al polémico arbitraje de Andrés Gariano. Más allá de que la victoria 2-1 ante Atlético Tucumán fue justa, una jugada quedó en el ojo de la tormenta: la fuerte entrada de Mauro Arambarri desde atrás a Alexis Canelo que el juez decidió sancionar con tarjeta amarilla. En el principio del encuentro, el Decano sí se quedó con diez, merecidamente, pero fue por esta "falta de criterio" que las redes explotaron y Federico Beligoy apareció para revelar qué pasó puertas adentro.