Video: el golazo de Valentín Carboni en un triunfo amistoso de Racing

El flamante refuerzo marcó un gran tanto en la victoria 2 a 1 a Sportivo Ameliano de Paraguay. Después, la Academia se impuso 1 a 0 en un segundo duelo entre ambos.
Valentín Carboni la rompió en el triunfo amistoso por 2 a 1 de Racing ante Sportivo Ameliano: marcó un golazo y dio una asistencia, participando de ambos tantos en el encuentro disputado en Ciudad del Este. Por otra parte, la Academia se impuso 1 a 0 en un segundo duelo, durante 60 minutos cada uno.
Carboni, flamante refuerzo a préstamo desde el Inter de Milán, coronó una buena jugada colectiva tras un centro atrás de Gabriel Rojas: controló con derecha y definió de zurda para desatar el festejo, celebrado con la intensidad de un partido oficial. El segundo partido también quedó en manos de Racing, que ganó 1-0 con tanto de Bruno Zuculini.
Más allá de los resultados, Costas quedó conforme con la respuesta del plantel y la rápida adaptación de los refuerzos, Carboni y Matko Miljevic, que fueron titulares en el primer amistoso, pese a que este último había llegado a Paraguay apenas 48 horas antes. El entrenador no dudó en mandarlos a la cancha y empezó a aceitar el funcionamiento ofensivo que pretende potenciar en el Torneo Apertura, su gran objetivo.
Ahora, el equipo comandado por Gustavo Costas tendrá otro compromiso de pretemporada este domingo 18 de enero frente a Universidad de Chile. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Concepción, en el país chileno. La Academia debutará este año de manera oficial el sábado 24 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata a partir de las 19:30 horas en el Bosque.
