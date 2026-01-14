Fútbol |

Video: el golazo de Valentín Carboni en un triunfo amistoso de Racing

El flamante refuerzo marcó un gran tanto en la victoria 2 a 1 a Sportivo Ameliano de Paraguay. Después, la Academia se impuso 1 a 0 en un segundo duelo entre ambos.

Valentín Carboni la rompió en el triunfo amistoso por 2 a 1 de Racing ante Sportivo Ameliano: marcó un golazo y dio una asistencia, participando de ambos tantos en el encuentro disputado en Ciudad del Este. Por otra parte, la Academia se impuso 1 a 0 en un segundo duelo, durante 60 minutos cada uno.

Carboni, flamante refuerzo a préstamo desde el Inter de Milán, coronó una buena jugada colectiva tras un centro atrás de Gabriel Rojas: controló con derecha y definió de zurda para desatar el festejo, celebrado con la intensidad de un partido oficial. El segundo partido también quedó en manos de Racing, que ganó 1-0 con tanto de Bruno Zuculini.

El gol de Valentín Carboni en el triunfo 2-1 ante Sportivo Ameliano

Embed

Más allá de los resultados, Costas quedó conforme con la respuesta del plantel y la rápida adaptación de los refuerzos, Carboni y Matko Miljevic, que fueron titulares en el primer amistoso, pese a que este último había llegado a Paraguay apenas 48 horas antes. El entrenador no dudó en mandarlos a la cancha y empezó a aceitar el funcionamiento ofensivo que pretende potenciar en el Torneo Apertura, su gran objetivo.

Pase de Carboni y gol de Maravilla Martínez

Embed

Ahora, el equipo comandado por Gustavo Costas tendrá otro compromiso de pretemporada este domingo 18 de enero frente a Universidad de Chile. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Concepción, en el país chileno. La Academia debutará este año de manera oficial el sábado 24 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata a partir de las 19:30 horas en el Bosque.

ADEMÁS: Riquelme: el mercado de pases y un gran anuncio sobre la Copa Miguel Ángel Russo

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados