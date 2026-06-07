La exótica carrera que tuvo Rodolfo Arruabarrena después de su salida de Boca

El Vasco, que volverá a ser entrenador del Xeneize en los próximos días, dirigió en Emiratos Árabes, Catar, Egipto y Arabia Saudita además de una selección tras su última salida del club.
Rodolfo Arruabarrena volverá a ser entrenador de Boca después del fin de ciclo de Claudio Úbeda marcado por la eliminación en la Copa Libertadores en fase de grupos en La Bombonera. El Vasco tuvo hace poco un primer ciclo en club entre 2014 y 2016: ¿donde estuvo durante estos últimos años?
Arruabarrena estuvo dirigiendo en ligas exóticas como las de Emiratos Árabes, Catar, Egipto y Arabia Saudita con muy poco tiempo parado sin trabajo. Primero, condujo a Al Wasl de Emiratos Árabes con un saldo de 37 triunfos, 14 empates y 12 derrotas con un segundo puesto y un tercer lugar en el torneo local.
Después, estuvo nueve partidos en Al-Rayyan de Catar con cuatro triunfos, tres empates y dos caídas sumado a un título: la Copa del Jeque Jassem 2018. Tras esa breve experiencia, retomó a Emiratos Árabes para hacerse cargo del Shabab Al-Ahli donde tuvo grandes números con 39 victorias, 8 empates y solo 9 caídas y levantó dos copas: Copa de Liga y Copa Presidente en la temporada 2018-19.
Además, Arruabarrena comandó al Pyramids de Egipto (18 triunfos, 17 empates y 6 derrotas) y Al-Taawoun de Arabia Saudita (16 victorias, seis igualdades y 10 caídas), siendo éste último su última experiencia en el banco en la temporada 2024-25. También estuvo al frente de la Selección de Emiratos Árabes en 14 cotejos entre 2022 y 2023.
Ahora, Arruabarrena volverá a la cultura argentina y al mundo Boca que tanto ama. Tendrá la difícil misión de enderezar al equipo después del golpazo de la Copa Libertadores y en un contexto donde la gente no tolera más fracasos futbolísticos.
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