La exótica carrera que tuvo Rodolfo Arruabarrena después de su salida de Boca

El Vasco, que volverá a ser entrenador del Xeneize en los próximos días, dirigió en Emiratos Árabes, Catar, Egipto y Arabia Saudita además de una selección tras su última salida del club.

Rodolfo Arruabarrena volverá a ser entrenador de Boca después del fin de ciclo de Claudio Úbeda marcado por la eliminación en la Copa Libertadores en fase de grupos en La Bombonera. El Vasco tuvo hace poco un primer ciclo en club entre 2014 y 2016: ¿donde estuvo durante estos últimos años?