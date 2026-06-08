Las posiciones que Boca buscará reforzar para la nueva etapa de Arruabarrena

villa Boca realizó una oferta por Villa, pero las negociaciones no avanzan.

La búsqueda de un extremo también figura entre las prioridades del nuevo cuerpo técnico pensando en la situación de Exequiel Zeballos, que podría salir en el este mercado de pases, sumado a que las alternativas en ese puesto, como Alan Velasco, no consiguieron ofrecer la regularidad esperada. Entre los nombres que aparecen en el radar sobresale Sebastián Villa, actualmente en Independiente Rivadavia, aunque su llegada parece lejos de concretarse.

Además, Arruabarrena evaluará la situación del centrodelantero. Adam Bareiro había mostrado un rendimiento aceptable antes de su lesión, pero Milton Giménez no logró consolidarse en los partidos decisivos, Miguel Merentiel atraviesa una sequía goleadora y Edinson Cavani deberá someterse a una intervención quirúrgica que genera incertidumbre sobre su recuperación.

Con los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins como primer gran objetivo de la nueva etapa, Boca busca reforzar posiciones sensibles para evitar repetir los problemas que condicionaron su rendimiento en la primera mitad del año.