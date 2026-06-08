Las posiciones que Boca buscará reforzar para la nueva etapa de Arruabarrena

La llegada del nuevo entrenador acelera la revisión del plantel tras la eliminación en la Copa Libertadores.
La inminente llegada de Rodolfo Arruabarrena para iniciar un nuevo ciclo como entrenador de Boca ya marca el rumbo del próximo mercado de pases. Tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme trabaja junto al Vasco en el análisis de un plantel que mostró limitaciones en varios puestos y que necesita incorporar jerarquía para afrontar el segundo semestre.
Una de las principales preocupaciones está en el arco. La grave lesión de Agustín Marchesin, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en abril y no volverá a jugar este año, dejó al equipo sin una referencia consolidada bajo los tres palos.
Leandro Brey asumió la responsabilidad, pero no logró afianzarse plenamente, mientras que Javier García tuvo escasa participación y su continuidad más allá de diciembre aparece cada vez más lejana, por lo que en Boca analizan la llegada de un arquero de experiencia y aunque por ahora no hubo avances concretos hay interés por nombres como Sergio Rochet, Walter Benítez o Gerónimo Rulli.
Otro de los sectores que quedó expuesto durante la temporada fue el lateral derecho, cubierto por Juan Barinaga y Marcelo Weigandt, quienes entre rendimientos irregulares y por debajo de lo esperado no lograron afianzarse en la posición. Incluso Malcom Braida, originalmente mediocampista, terminó ocupando ese lugar y ofreciendo respuestas poco aceptables.
La búsqueda de un extremo también figura entre las prioridades del nuevo cuerpo técnico pensando en la situación de Exequiel Zeballos, que podría salir en el este mercado de pases, sumado a que las alternativas en ese puesto, como Alan Velasco, no consiguieron ofrecer la regularidad esperada. Entre los nombres que aparecen en el radar sobresale Sebastián Villa, actualmente en Independiente Rivadavia, aunque su llegada parece lejos de concretarse.
Además, Arruabarrena evaluará la situación del centrodelantero. Adam Bareiro había mostrado un rendimiento aceptable antes de su lesión, pero Milton Giménez no logró consolidarse en los partidos decisivos, Miguel Merentiel atraviesa una sequía goleadora y Edinson Cavani deberá someterse a una intervención quirúrgica que genera incertidumbre sobre su recuperación.
Con los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins como primer gran objetivo de la nueva etapa, Boca busca reforzar posiciones sensibles para evitar repetir los problemas que condicionaron su rendimiento en la primera mitad del año.
comentar