Claudio Úbeda prepara cambios obligados en Boca para una final con Cruzeiro

Sin Ascacíbar y Bareiro, el entrenador del Xeneize analiza variantes en todas las líneas para el enfrentamiento con el club brasilero, clave para el futuro en la Copa Libertadores.
Boca comenzó la semana enfocado en el partido decisivo del próximo martes ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, tras el golpazo de la eliminación frente a Huracán en La Bombonera y una racha negativa que encendió las alarmas. Claudio Úbeda sabe que el equipo necesita una reacción inmediata para no comprometer la clasificación y ya trabaja en una formación con cambios obligados por sanciones y lesiones.
El entrenador no podrá contar con Santiago Ascacíbar (expulsado ante Barcelona de Ecuador) ni con Adam Bareiro (sufrió un desgarro en el aductor y la zona abdominal durante el último encuentro). Ante este panorama, el DT analiza alternativas para rearmar el mediocampo y el ataque en un partido clave para las aspiraciones del Xeneize, que actualmente se encuentra tercero en su grupo y necesita sumar de a tres para volver a zona de clasificación.
En la mitad de la cancha, el principal candidato para reemplazar a Ascacíbar es Ander Herrera, quien ya volvió al banco de suplentes tras recuperarse de una lesión y podría regresar como titular si responde bien en los entrenamientos. Si no, Tomás Belmonte aparece como la opción más firme. Arriba, Milton Giménez corre con ventaja para ocupar el lugar de Bareiro tras haber ingresado ante Huracán y marcado el gol del empate que llevó el duelo al alargue.
Además de las modificaciones obligadas, Úbeda también evalúa ajustes tácticos y no descarta más cambios en el equipo. Marcelo Weigandt quedó bajo observación tras otra actuación floja y podría perder el puesto frente a Malcom Braida, quien ingresó en el entretiempo el último fin de semana y ganó terreno en la consideración del cuerpo técnico. Mientras tanto, Edinson Cavani apunta a volver a integrar la lista de convocados, aunque por su falta de rodaje todavía parece difícil imaginarlo desde el arranque.
Leandro Brey; Marcelo Weigandt o Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
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