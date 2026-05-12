Claudio Úbeda prepara cambios obligados en Boca para una final con Cruzeiro

El entrenador no podrá contar con Santiago Ascacíbar (expulsado ante Barcelona de Ecuador) ni con Adam Bareiro (sufrió un desgarro en el aductor y la zona abdominal durante el último encuentro). Ante este panorama, el DT analiza alternativas para rearmar el mediocampo y el ataque en un partido clave para las aspiraciones del Xeneize, que actualmente se encuentra tercero en su grupo y necesita sumar de a tres para volver a zona de clasificación.