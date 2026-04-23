Boca: Ander Herrera se lesionó en la entrada en calor y no pudo jugar contra Defensa

Ahora, es muy probable que el viernes le realicen estudios para determinar el grado de esta nueva lesión, que llega en un momento inoportuno teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que atraviesa el equipo comandado por Claudio Úbeda y que obliga al entrenador a utilizar a una gran cantidad de futbolistas.

En este compromiso con Defensa y Justicia, Herrera se iba a repartir el centro del campo con Tomás Belmonte, en el once con mayoría de suplentes que dispuso Úbeda para el encuentro, teniendo en cuenta el compromiso del próximo martes en Belo Horizonte frente a Cruzeiro por Copa Libertadores.

Sin embargo, este problema físico obligó al Sifón a utilizar a Milton Delgado, mientras que Kevin Zenón, que había quedado fuera del banco, se metió entre los suplentes. Por su parte, el español observó el partido desde uno de los palcos del Norberto Tomaghello.