Boca: Ander Herrera se lesionó en la entrada en calor y no pudo jugar contra Defensa

El volante español, que iba a ser titular en el equipo alternativo para enfrentar al Halcón, sintió una molestia en el isquiotibial izquierdo. Milton Delgado entró en su lugar.
Ander Herrera se lesionó en la entrada en calor del partido de Boca con Defensa y Justicia en Florencio Varela por la fecha 16 del Torneo Apertura. El mediocampista español, que iba a ser titular en el equipo alternativo que decidió presentar Claudio Úbeda, fue baja de último momento y finalmente Milton Delgado ocupó su lugar.
Ander Herrera, que ya había tenido una lesión durante este año, sintió una molestia en el isquiotibial de su pierna izquierda. El futbolista español, que cumplirá 37 años en agosto de este año, vuelve a padecer de un problema físico, una problemática cada más recurrente.
Herrera sufrió un desgarro de primer grado en el recto anterior de su muslo derecho en febrero en la previa del choque ante Vélez por el Torneo Apertura. Aquella lesión fue la quinta ruptura fibrilar para el ídolo de Athletic Bilbao, cuyo físico fue un inconveniente desde su llegada a Boca en enero del 2025.
Video: Sportscenter.
Ahora, es muy probable que el viernes le realicen estudios para determinar el grado de esta nueva lesión, que llega en un momento inoportuno teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que atraviesa el equipo comandado por Claudio Úbeda y que obliga al entrenador a utilizar a una gran cantidad de futbolistas.
En este compromiso con Defensa y Justicia, Herrera se iba a repartir el centro del campo con Tomás Belmonte, en el once con mayoría de suplentes que dispuso Úbeda para el encuentro, teniendo en cuenta el compromiso del próximo martes en Belo Horizonte frente a Cruzeiro por Copa Libertadores.
Sin embargo, este problema físico obligó al Sifón a utilizar a Milton Delgado, mientras que Kevin Zenón, que había quedado fuera del banco, se metió entre los suplentes. Por su parte, el español observó el partido desde uno de los palcos del Norberto Tomaghello.
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