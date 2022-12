Boca arregla dos amistosos y ¿la vuelta de Lodeiro?

Los partidos de preparación se jugarían el domingo 8 de enero y el sábado 14 del mismo mes, ambos en la provincia de San Juan. Los rivales serían Independiente primero, y Everton de Chile luego.

El plantel xeneize, que ya se encuentra completo después de que Esteban Rolón, Carlos Zambrano, Sebastián Villa, Martín Payero y el DT Hugo Ibarra dieran positivo de Covid-19, fue licenciado por Navidad y volverá a entrenar el 27 de diciembre, aunque volverán a cortar para fin de año, y el 2 ya regresarán definitivamente para afrontar la próxima temporada.

Y si bien todavía no tiene refuerzos más allá de las vueltas de Nicolás Valentini y Gabriel Vega de sus préstamos, hay un jugador de renombre que empieza a tomar fuerza: Nicolás Lodeiro. El volante uruguayo del Seattle Sounders tiene contrato vigente en Estados Unidos por seis meses más, pero el club quiere renovarle, aunque el zurdo no tendría las mismas intenciones.

"Oficialmente no tenemos nada, aunque sí hemos recibido una cantidad importante de contactos desde Buenos Aires diciéndonos que existe ese rumor. Justo me encuentro en conversaciones con Seattle por una posible continuidad, el club quiere que siga un año más. Pero, cuando Nico supo que surgió lo de Boca me dijo: 'Gerardo, poné la renovación en un freezer'. Su sueño es alguna vez sacarse la espinita de la Libertadores con Boca", confesó su representante en diálogo con Boca de Selección.

Y agregó: "Nico tiene en claro que, cuando se juega en Boca, es jugar por la gloria, por cosas que soñó y que estuvieron cerca de lograrse. No se pudo y se tuvo que ir. La otra opción es quedarse en la MLS superando objetivos: salió campeón de la Concacaf y ahora va a jugar el Mundial de Clubes. Pero si hoy le das a elegir entre el dinero de la MLS o la gloria en Boca, te digo que la balanza se inclina por la gloria con Boca. Si llega a haber una mínima posibilidad, Nico la analizaría con mucho cariño".

En Boca es un nombre que gusta, pero no es prioridad ya que hay un jugador de características similares en el plantel, como lo es el paraguayo Óscar Romero. Además, el objetivo central de la dirigencia es uno o dos defensores centrales. Y no es menor el hecho de que Lodeiro tenga ya 35 años: en caso de querer regresar, seguramente deberá ser como jugador libre. ¿Volverá?