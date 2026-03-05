El representante de Miguel Merentiel reveló que sueña con retirarse en Boca

“La intención no es salir, él dice que prefiere terminar su carrera en Boca”, disparó Marcelo Tejera, mánager de la Bestia, sobre la posibilidad de que salga del Xeneize ante su gran presente. Cabe destacar que es el sexto goleador de Boca en este siglo con 53 festejos, solo superado por Palermo, Tevez, Rodrigo Palacios, Benedetto y Riquelme.

“En todos los mercados de pases llegan ofertas (por Merentiel), pero las que vinieron no pudimos avanzar con ninguna”, explicó asegurando que la prioridad del atacante es seguir en la institución de Brandsen 805. Aunque también sacó a la luz una negociación con Román que por ahora no tiene final feliz para el futbolista.

“La idea desde hace ya varios meses es intentar una mejora de contrato, que le he pedido al presidente”, contó en referencia a Juan Román Riquelme, aunque admitió que hasta ahora no hubo “mucha suerte” en las gestiones sobre ese asunto.

El buen momento deportivo también volvió a poner a Merentiel en el centro de la escena. Tras cortar su sequía ante Gimnasia de Mendoza, el uruguayo fue figura en la goleada 3-0 frente a Lanús con un doblete que le permitió llegar a los 53 goles con la camiseta azul y oro y seguir alimentando su deseo de construir una historia larga en Boca.